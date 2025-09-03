  • Megjelenítés
Komoly lépést tesz a Pentagon: elképesztő lemaradást akar behozni Donald Trump kormánya
Globál

Komoly lépést tesz a Pentagon: elképesztő lemaradást akar behozni Donald Trump kormánya

MTI
|
Portfolio
A Pentagon katonai jogászokat bocsát az amerikai igazságügyi minisztérium rendelkezésére a bevándorlási eljárások felgyorsítása érdekében - derül ki Pete Hegseth védelmi miniszter kedden nyilvánosságra került hivatali feljegyzéséből.

Az augusztus 27-én keltezett kormányzati dokumentum alapján a védelmi tárca kezdetben egy 150 fős csoportot küld, idővel pedig összesen 600 jogászt biztosít a szövetségi főügyészségként is szolgáló igazságügyi minisztérium számára, hogy átmeneti időre bevándorlási bírói pozícióban szolgáljanak. Az intézkedés hatálya 179 napra szól, ami igény esetén meghosszabbítható.

A bevándorlási bíróságokon az elmúlt évek rekordmértékű illegális határátlépései miatt mintegy 3,5 milliós ügyhátralék halmozódott fel.

A 600 fős létszámnövelés azt jelenti, hogy megduplázódik az Egyesült Államokban a bevándorlási bírók száma, akik – függetlenül a szövetségi bírósági rendszertől – elsősorban menedékkérelmi ügyekben hoznak döntést az igazságügyi tárca égisze alatt.

Az Egyesült Államokba való törvénytelen határátlépések száma az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent. A szövetségi határőrség adatai szerint júliusban a déli határszakaszon csupán 4366 embert tartóztattak fel a járőrök, akik közül senkit nem engedtek belépni.

Az illegális bevándorlási rekord 2023 decemberében volt,

amikor több mint 249 ezer embert tartóztattak fel egy hónap alatt.

Kapcsolódó cikkünk

Nemcsak hogy beintett Trumpnak az ázsiai nagyhatalom, most még rá is tett egy lapáttal

Az új lengyel elnökkel tárgyal ma Trump a Fehér Házban

Kimondta Trump: Putyin Amerika-ellenes összeesküvést sző, nem is akárkikkel

Történelmi áttörés Ukrajnában: olyan technológia jelent meg a fronton, amely akár egy nagyváros védelmét is képes túlterhelni

Megtette Donald Trump a várva várt bejelentést - Itt vannak a részletek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
K_EPA20250829470
Globál
Trump nagyot csalódott Putyinban, kiterjedt dróntámadás érte Ukrajnát – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility