Komoly lépést tesz a Pentagon: elképesztő lemaradást akar behozni Donald Trump kormánya

A Pentagon katonai jogászokat bocsát az amerikai igazságügyi minisztérium rendelkezésére a bevándorlási eljárások felgyorsítása érdekében - derül ki Pete Hegseth védelmi miniszter kedden nyilvánosságra került hivatali feljegyzéséből.

Az augusztus 27-én keltezett kormányzati dokumentum alapján a védelmi tárca kezdetben egy 150 fős csoportot küld, idővel pedig összesen 600 jogászt biztosít a szövetségi főügyészségként is szolgáló igazságügyi minisztérium számára, hogy átmeneti időre bevándorlási bírói pozícióban szolgáljanak. Az intézkedés hatálya 179 napra szól, ami igény esetén meghosszabbítható.

A bevándorlási bíróságokon az elmúlt évek rekordmértékű illegális határátlépései miatt mintegy 3,5 milliós ügyhátralék halmozódott fel.

A 600 fős létszámnövelés azt jelenti, hogy megduplázódik az Egyesült Államokban a bevándorlási bírók száma, akik – függetlenül a szövetségi bírósági rendszertől – elsősorban menedékkérelmi ügyekben hoznak döntést az igazságügyi tárca égisze alatt.

Az Egyesült Államokba való törvénytelen határátlépések száma az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent. A szövetségi határőrség adatai szerint júliusban a déli határszakaszon csupán 4366 embert tartóztattak fel a járőrök, akik közül senkit nem engedtek belépni.

Az illegális bevándorlási rekord 2023 decemberében volt,

amikor több mint 249 ezer embert tartóztattak fel egy hónap alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images