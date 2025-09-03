  • Megjelenítés
Kötelező oltatás: történelmi döntés született Amerikában
Kötelező oltatás: történelmi döntés született Amerikában

Az Egyesült Államok Florida állama eltörli az összes kötelező oltást – jelentette be Joseph Lapado tisztifőorvos az NBC News szerint.

Mindegyiket. Mindegyiket. Mindegyik hibás, csöpög a megvetéstől és a szolgaságtól

– fogalmazott a floridai Egészségügyi Minisztérium vezetője.

Ki vagyok én, mint kormánytisztviselő, vagy bárki más, ki vagyok én, hogy megmondjam, mit tegyél a testeddel? Ki vagyok, hogy megmondjam, mit tegyen a gyereked a testével? Nincs meg ehhez a jogom”

– mondta a bejelentés kapcsán Lapado.

Eddig Flordia az állami oktatásban résztvevő gyerekeknél várt el számos kötelező vakcinát, ezek az intézmény weboldalán érhetők el.

Florida Ron DeSantis kormányzó vezetése alatt a Republikánus Párt egyik bástyájává vált az elmúlt években.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

