Kötelező oltatás: történelmi döntés született Amerikában

Mindegyiket. Mindegyiket. Mindegyik hibás, csöpög a megvetéstől és a szolgaságtól

– fogalmazott a floridai Egészségügyi Minisztérium vezetője.

Ki vagyok én, mint kormánytisztviselő, vagy bárki más, ki vagyok én, hogy megmondjam, mit tegyél a testeddel? Ki vagyok, hogy megmondjam, mit tegyen a gyereked a testével? Nincs meg ehhez a jogom”

– mondta a bejelentés kapcsán Lapado.

Eddig Flordia az állami oktatásban résztvevő gyerekeknél várt el számos kötelező vakcinát, ezek az intézmény weboldalán érhetők el.

Florida Ron DeSantis kormányzó vezetése alatt a Republikánus Párt egyik bástyájává vált az elmúlt években.

