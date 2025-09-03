  • Megjelenítés
Kötelező sorkatonaság jöhet Németországban
Globál

Kötelező sorkatonaság jöhet Németországban

MTI
Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a német szövetségi parlament (Bundestag) fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa. A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell a politikus szerint. Már a parlament előtt van egy olyan előterjesztés, ami az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását - az új törvény 2026 januárban léphet hatályba, ha megszavazza a Bundestag.

Henning Otte a Bild című napilapnak nyilatkozva azt mondta,

minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot

nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén. A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené.

Otte szerint a német hadseregnek sürgősen több női tagra lenne szüksége. A német kormány az önkéntes szolgálati időszakokat szorgalmazza, de a parlamenti biztos úgy véli, ez nem feltétlenül lesz elegendő.

A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban. Helyette önkéntes rendszert vezettek be. Otte szerint akkoriban úgy ítélték meg, hogy a nemzetbiztonsági helyzet már nem indokolja a kötelező sorkatonaság fenntartását,

most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell.

A kormány augusztus végén hagyta jóvá Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését, amely ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén - parlamenti jóváhagyással - lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is.

Ha a Bundestag megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

