Meghívta Putyin Zelenszkij elnököt Moszkvába
Meghívta Putyin Zelenszkij elnököt Moszkvába

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amint erre készen áll a kijevi vezető, szívesen látja Moszkvában – jelentette ki az orosz vezető ma Pekingben.

Igen, lehetséges. Ha készen áll, várom Moszkvában”

– mondta az orosz elnök a sajtónak.

Donald Trump amerikai elnök kicsit több, mint két hete állt neki az elnöki csúcstalálkozó szervezésének, Oroszországból eddig nem érkezett egyértelmű válasz a felvetést illetően.

Zelenszkij elnök biztosan nem fog Moszkvába menni, Putyin is nyilvánvalóan tudja, hogy egy ilyen felvetésnek nincs esélye, hogy realitássá váljék. Az orosz elnök alighanem arra utalt, hogy szívesen találkozik Zelenszkijjel, ha az ukrán vezető a kapitulációt megy aláírni az ellenséges ország központjában.

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

