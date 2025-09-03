Megtámadták Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek ki Jeruzsálemre

A jemeni húszi lázadók az "Anszár Allah" mozgalomból egy nap alatt másodszor is támadást indítottak Izrael ellen.
A legújabb csapást egy "hiperszonikus ballisztikus rakétával" hajtották végre egy Jeruzsálem környéki célpont ellen
- jelentette be Jahja Szaria, a lázadók által létrehozott fegyveres erők szóvivője.
A jemeni fegyveres erők rakétaegységei katonai műveletet hajtottak végre, melynek során egy Palesztina-2 hiperszonikus ballisztikus rakétával támadtak meg egy érzékeny izraeli létesítményt a megszállt Jeruzsálemtől nyugatra. A művelet sikeresen elérte célját"
- közölte a mozgalom szóvivője.
A Times of Israel közben arról ír: a támadást elhárították, a húszik egy kazettás robbanófejjel felszerelt rakétát indítottak Izrael ellen. Sérültek nincsenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fordult a kocka: most már jobban járnak azok, akik nem váltanak munkahelyet Amerikában
Hatodik hónapja megéri maradni, de ez rossz előjel az amerikai gazdaságról.
Soha nem volt még ilyen Amerika történelmében - Donald Trump ezt is elérte
250 év alatt nem történt ilyen.
Kábelszakadás után zuhant le a 139 éves fogaskerekű: többen még mindig a roncsok között vannak
A lisszaboni hatóságok keresik a túlélőket.
Kimondta Zelenszkij: lehet, hogy tényleg így ér majd véget az ukrajnai háború
Úgy gondolja, lehetséges, amit sokan jósolnak Ukrajna számára.
Szembefordult Izraellel Brüsszel: elismerik Palesztinát, kemény szankciók jönnek
Megelégelték a tétlenséget.
Visszatér a luxusmárka a fontos tőzsdei indexbe
Egy lakásépítő cég és egy diákszállás-szolgáltató búcsúzik.
Kötelező oltatás: történelmi döntés született Amerikában
Itt van a bejelentés.
Trump bejelentette: felmondhatja az összes kereskedelmi megállapodást, amit eddig kötött Amerika
Az elnök lerántotta a leplet a nagy tervéről.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.