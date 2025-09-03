  • Megjelenítés
Megtámadták Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek ki Jeruzsálemre
Megtámadták Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek ki Jeruzsálemre

A jemeni húszi lázadók újabb támadást hajtottak végre Izrael ellen, ezúttal egy hiperszonikus ballisztikus rakétával célozva meg Jeruzsálem térségét - jelentette a TASZSZ.

A jemeni húszi lázadók az "Anszár Allah" mozgalomból egy nap alatt másodszor is támadást indítottak Izrael ellen.

A legújabb csapást egy "hiperszonikus ballisztikus rakétával" hajtották végre egy Jeruzsálem környéki célpont ellen

- jelentette be Jahja Szaria, a lázadók által létrehozott fegyveres erők szóvivője.

A jemeni fegyveres erők rakétaegységei katonai műveletet hajtottak végre, melynek során egy Palesztina-2 hiperszonikus ballisztikus rakétával támadtak meg egy érzékeny izraeli létesítményt a megszállt Jeruzsálemtől nyugatra. A művelet sikeresen elérte célját"

- közölte a mozgalom szóvivője.

A Times of Israel közben arról ír: a támadást elhárították, a húszik egy kazettás robbanófejjel felszerelt rakétát indítottak Izrael ellen. Sérültek nincsenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

