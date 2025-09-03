  • Megjelenítés
Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet
Globál

Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet

Portfolio
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint a Pekingben katonai díszszemlén együtt megjelenő kínai, orosz, iráni és észak-koreai vezetők egy olyan "autokratikus szövetséget" képviselnek, amely kihívást jelent a szabályokon alapuló nemzetközi rend számára – számolt be a Reuters.    

Miközben a nyugati vezetők diplomáciai találkozókon vesznek részt, egy autokratikus szövetség gyorsított úton halad egy új világrend felé

– nyilatkozta Kallas szerdán újságíróknak Brüsszelben.

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta:

Ha megnézzük, ahogy Hszi elnök Oroszország, Irán és Észak-Korea vezetőivel együtt áll ma Pekingben, ezek nem csupán Nyugat-ellenes látszatintézkedések: ez közvetlen kihívás a szabályokon alapuló nemzetközi rendszerrel szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Minden eddiginél látványosabban prezentálta Amerika legfőbb kihívója, hogy kész a világ vezetésére

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

„Ez testvéri kötelesség” – Hatalmas segítséget nyújthat Kim Dzsongun Putyinnak?

Putyinnal, Kim Dzsongunnal és 80 ezer békegalambbal ünnepelte Kína a békét

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
K_EPA20250829470
Globál
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility