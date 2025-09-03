India már rendelkezik az Sz-400-as rendszerünkkel

– nyilatkozta Dmitrij Sugajev, az Oroszországi Föderáció Katonai-Műszaki Együttműködési Szolgálatának vezetője.

Ezen a területen is van lehetőség az együttműködésünk bővítésére, vagyis új szállítmányokra. Jelenleg a tárgyalási szakaszban vagyunk.

India 2018-ban 5,5 milliárd dolláros szerződést kötött Oroszországgal öt Sz-400 Triumf nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer beszerzésére, amelyekre Új-Delhi állítása szerint a Kínából érkező fenyegetés ellensúlyozásához van szüksége.

A rendszerek leszállítása azonban többször is késedelmet szenvedett. Moszkva várhatóan 2026-ban és 2027-ben szállítja le az utolsó két Sz-400-as rendszer egységeit Indiának.

Narendra Modi indiai miniszterelnök hétfőn, a Sanghaji Együttműködési Szervezet kínai találkozójának margóján közölte Vlagyimir Putyinnal, hogy India és Oroszország a nehéz időkben is egymás mellett állnak, miután az orosz elnök "kedves barátjának" nevezte őt.

Ennek előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök többször bírálta Indiát, és újabb vámokat vetett ki rá, mivel a világ legnépesebb országa az orosz kőolaj egyik legnagyobb vásárlója.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán közzétett nyilatkozatában elmondta, hogy India nem hajolt meg az Egyesült Államok azon követelése előtt, hogy állítsa le az orosz erőforrások vásárlását, amit Moszkva nagyra értékel.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatai szerint 2020-2024 között Oroszország biztosította India fegyverimportjának 36%-át, míg Franciaország 33%-ot, Izrael pedig 13%-ot szállított.

