  • Megjelenítés
Órákig körözött az elnöki repülőgép Vilnius felett, miután egy titokzatos drón tűnt fel a légtérben
Globál

Órákig körözött az elnöki repülőgép Vilnius felett, miután egy titokzatos drón tűnt fel a légtérben

Portfolio
Gitanas Nausėda litván elnök repülőgépe két órát volt kénytelen körözni Vilnius felett egy a légtérben tartózkodó, azonosítatlan drón miatt – írja az Ukrajinszka Pravda. FRISSÍTÉS! Egy szabálytalanul repülő, reklámcélú drón volt a felelős az incidensért.

A Flightradar24 repüléskövetési szolgálat adatai szerint az elnöki gép 19:10-kor indult Helsinkiből, és Vilnius felett körözött, mielőtt végül 21:17-kor sikeresen leszállt volna.

Amikor a repülőgép megközelítette a vilniusi repülőteret, jelentések érkeztek egy drón jelenlétéről, és arról, hogy a leszállás akkor nem volt biztonságos. A pilóták minden biztonsági intézkedést megtettek, és némi idő elteltével leszálltak

– nyilatkozta Tomas Beržinskas, az elnök szóvivője az LRT litván közszolgálati műsorszolgáltatónak.

Az Oro navigacija litván léginavigációs vállalat pontosította, hogy a Liepkalnis térség feletti drónról szóló figyelmeztetés a Litván Légiforgalmi Irányító Szolgálattól érkezett.

Ezután aktiválták a biztonsági eljárásokat: a járatokat rövid időre felfüggesztették, és a légiforgalom akkor folytatódott, amikor megerősítették, hogy nincs veszély. Más szolgálatokkal együtt vizsgáljuk, hogy melyik drón zavarta meg a légiforgalmat

– közölte a vállalat.

FRISSÍTÉS!!! A litván közlekedési minisztérium közölte, hogy egy reklámcélú drón volt érintett az incidensben, tehát nem katonai drónról volt szó. A drón nem a szabályoknak megfelelően repült.

A Belarusszal és a kalinyingrádi exklávéján keresztül Oroszországgal is határos Litvániába július végén repült be egy orosz harci drón, és Vilnius közelében lezuhant. Litvánia a NATO segítségét kérte a hasonló incidensek ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Békés ország területére záporoznak az orosz drónok - A NATO-tól kérnek segítséget

Elege van a NATO-tagállamnak Oroszország akcióiból - Azonnali lépést sürgetnek

Lezuhant drónt találtak egy NATO-tagállamban: nagyon úgy néz ki, hogy orosz volt

Figyelmeztetés érkezett: rejtélyes drón tűnt fel a NATO-tagország fővárosának közelében

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
K_EPA20250829470
Globál
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility