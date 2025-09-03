Órákig körözött az elnöki repülőgép Vilnius felett, miután egy titokzatos drón tűnt fel a légtérben

A Flightradar24 repüléskövetési szolgálat adatai szerint az elnöki gép 19:10-kor indult Helsinkiből, és Vilnius felett körözött, mielőtt végül 21:17-kor sikeresen leszállt volna.

Amikor a repülőgép megközelítette a vilniusi repülőteret, jelentések érkeztek egy drón jelenlétéről, és arról, hogy a leszállás akkor nem volt biztonságos. A pilóták minden biztonsági intézkedést megtettek, és némi idő elteltével leszálltak

– nyilatkozta Tomas Beržinskas, az elnök szóvivője az LRT litván közszolgálati műsorszolgáltatónak.

Az Oro navigacija litván léginavigációs vállalat pontosította, hogy a Liepkalnis térség feletti drónról szóló figyelmeztetés a Litván Légiforgalmi Irányító Szolgálattól érkezett.

Ezután aktiválták a biztonsági eljárásokat: a járatokat rövid időre felfüggesztették, és a légiforgalom akkor folytatódott, amikor megerősítették, hogy nincs veszély. Más szolgálatokkal együtt vizsgáljuk, hogy melyik drón zavarta meg a légiforgalmat

– közölte a vállalat.

FRISSÍTÉS!!! A litván közlekedési minisztérium közölte, hogy egy reklámcélú drón volt érintett az incidensben, tehát nem katonai drónról volt szó. A drón nem a szabályoknak megfelelően repült.

A Belarusszal és a kalinyingrádi exklávéján keresztül Oroszországgal is határos Litvániába július végén repült be egy orosz harci drón, és Vilnius közelében lezuhant. Litvánia a NATO segítségét kérte a hasonló incidensek ellen.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys