Soha nem volt még ilyen Amerika történelmében - Donald Trump ezt is elérte

Az American Enterprise Institute elemzése szerint 2025-ben a nettó nemzetközi migráció akár negatív 525 000 főre is csökkenhet. Mivel az amerikai népszámlálási hivatal tavaly 519 000 nettó születést jelentett, az USA lakossága potenciálisan 6 000 fővel csökkenhet –

ez lenne az első népességcsökkenés az amerikai történelem közel 250 éve alatt.

Az AEI előrejelzése alapján a nettó bevándorlás a korábbi 2,8 millióról 115 000 és negatív 525 000 fő közé eshet vissza, ami még a legjobb esetben is 96 százalékos csökkenést jelent a nemzetközi bevándorlásban.

A népességcsökkenést súlyosbítja az országos "szexuális recesszió" is.

Az Institute for Family Studies szerint Amerika termékenységi rátája várhatóan átlagosan csak 1,6 születés lesz a következő 30 évben, ami elmarad a 2,1-es helyettesítési rátától. Az IFS felmérése szerint a férfiak és nők mindössze 37 százaléka él heti rendszerességgel szexuális életet, szemben az 1990-es 55 százalékkal.

A bevándorlók száma már az év első felében 1,4 millió fővel csökkent, miután Trump elnök második ciklusát az illegális határátlépések elleni szigorú fellépéssel és tömeges kitoloncolási erőfeszítésekkel kezdte. A Belbiztonsági Minisztérium közlése szerint 1,6 millió illegális bevándorló önként hagyta el az országot Trump hivatalba lépése óta.

A hirtelen csökkenés ellenére a bevándorlók aránya továbbra is történelmi magasságokban van – a lakosság 15,4%-a született más országban. A demográfiai változás hatással lehet a munkaerőpiacra is, amelynek 19%-át teszik ki a bevándorlók – ez az év elejei 20%-ról csökkent, jelentős, 750 000 fős bevándorló munkaerő-csökkenéssel.

