Súlyos katonai csapást rendelt el Trump: videón a "terroristák" elleni művelet, ami csak a kezdet lehet

A ma reggel folyamán, az én parancsomra, az Egyesült Államok fegyveres erői kinetikus csapást mértek a Tren de Aragua megerősítést nyert narkoterroristáira az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területén

- írta Trump a Truth Socialön. A nemzetközi vizeken utazó, az elnök állítása szerint Egyesült Államokba tartó hajón 11 személy tartózkodott, akik életüket vesztették.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt nyilatkozta, a hajó Trinidadba vagy egy másik karibi országba tarthatott, ellentmondva Trump kijelentésének.

Legyen elég annyi, hogy az elnök támadó jellegű fellépést tervez a drogkartellek és a kábítószer-csempészet visszaszorítására az Egyesült Államok területén

- mondta Rubio.

Az amerikai elnök posztja szerint a Tren de Aragua "terroristái" Nicolás Maduro venezuelai elnök ellenőrzése alatt

tömeggyilkosságokat, kábítószer- és emberkereskedelmet, valamint erőszakos és terrorcselekményeket

követtek el Egyesült Államok-szerte és az egész amerikai kontinensen. Maduro korábban tagadta ezt a vádat.

A republikánus országvezető a Truth Social-bejegyzése mellett egy félperces videót is megosztott a támadásról.

Szolgáljon ez figyelmeztetésül mindenkinek, aki akár csak gondolkodik is azon, hogy kábítószert hozzon be az Egyesült Államokba. ÓVAKODJANAK! Köszönöm az erre a kérdésre szentelt figyelmüket!!!!!!!!!!!

- zárta Trump az üzenetét, fenyegetést intézve a drogcsempészek felé.

Az amerikai kormányzat Trump második ciklusa elején külföldi terrorszervezetnek nyilvánította a Tren de Araguát, annak illegálisan az országban tartózkodó vélelmezett tagjait pedig az idegen ellenségekről szóló törvényre hivatkozva igyekezett gyorsított eljárásban kitoloncolni.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 03. Fájdalmas pofont adtak Donald Trump egyik legradikálisabb lépésének

A mostani csapás egy kiterjedtebb művelet első akciója, mely keretében az Egyesült Államok megerősítette tengeri jelenlétét a Karib-térségben a latin-amerikai drogkartellek megfékezése céljából.

Washington nemrégiben legalább hét hajót, egy nukleáris meghajtású tengeralattjárót és több mint 4500 tengerészgyalogost vezényelt Venezuela közelébe.

A fellépést Nicolás Maduro venezuelai elnök élesen bírálta,

extravagáns, igazolhatatlan, erkölcstelen, teljesen kriminális és véres fenyegetésnek

nevezve azt. A vezető válaszul maximális védelmi készültséget rendelt el Venezuelában, és mintegy 15 ezer katonát vezényelt a kolumbiai határra a drogkereskedelem elleni küzdelem jegyében.

Az amerikai kormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bevetés a kábítószercsempészettel szemben zajlik, és nem terveznek szárazföldi inváziót Venezuelában.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője korábban kijelentette, az elnök

kész az amerikai hatalom minden elemét felhasználni a kábítószerek beáramlásának megállítására és a felelősök igazságszolgáltatás elé állítására.

A Reuters tudósítása "rendkívül szokatlannak" nevezte, hogy egy drogcsempész-gyanúba keveredett hajót kilőjenek, ahelyett hogy lefoglalnák a hajót és letartóztatnák a legénységét.

Az, hogy valakit kábítószer-csempészettel gyanúsítanak, még nem halálos ítélettel járó bűn

- kommentálta az akciót Adam Isacson, a Washington Office on Latin America nevű civil szervezet vezető munkatársa.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images