Súlyos katonai csapást rendelt el Trump: videón a "terroristák" elleni művelet, ami csak a kezdet lehet

Az Egyesült Államok kedden "kinetikus" csapást mért egy Venezuela partjait elhagyó hajóra, amelyen amerikai feltételezések szerint a Tren de Aragua bűnbanda tagjai szállítottak kábítószert - írta meg a Hill Donald Trump bejelentése nyomán. Az amerikai elnök egy videót is megosztott a karib-tengeri katonai akcióról.

A ma reggel folyamán, az én parancsomra, az Egyesült Államok fegyveres erői kinetikus csapást mértek a Tren de Aragua megerősítést nyert narkoterroristáira az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területén

- írta Trump a Truth Socialön. A nemzetközi vizeken utazó, az elnök állítása szerint Egyesült Államokba tartó hajón 11 személy tartózkodott, akik életüket vesztették.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt nyilatkozta, a hajó Trinidadba vagy egy másik karibi országba tarthatott, ellentmondva Trump kijelentésének.

Legyen elég annyi, hogy az elnök támadó jellegű fellépést tervez a drogkartellek és a kábítószer-csempészet visszaszorítására az Egyesült Államok területén

- mondta Rubio.

Az amerikai elnök posztja szerint a Tren de Aragua "terroristái" Nicolás Maduro venezuelai elnök ellenőrzése alatt

tömeggyilkosságokat, kábítószer- és emberkereskedelmet, valamint erőszakos és terrorcselekményeket

követtek el Egyesült Államok-szerte és az egész amerikai kontinensen. Maduro korábban tagadta ezt a vádat.

A republikánus országvezető a Truth Social-bejegyzése mellett egy félperces videót is megosztott a támadásról.

Szolgáljon ez figyelmeztetésül mindenkinek, aki akár csak gondolkodik is azon, hogy kábítószert hozzon be az Egyesült Államokba. ÓVAKODJANAK! Köszönöm az erre a kérdésre szentelt figyelmüket!!!!!!!!!!!

- zárta Trump az üzenetét, fenyegetést intézve a drogcsempészek felé.

Az amerikai kormányzat Trump második ciklusa elején külföldi terrorszervezetnek nyilvánította a Tren de Araguát, annak illegálisan az országban tartózkodó vélelmezett tagjait pedig az idegen ellenségekről szóló törvényre hivatkozva igyekezett gyorsított eljárásban kitoloncolni.

A mostani csapás egy kiterjedtebb művelet első akciója, mely keretében az Egyesült Államok megerősítette tengeri jelenlétét a Karib-térségben a latin-amerikai drogkartellek megfékezése céljából.

Washington nemrégiben legalább hét hajót, egy nukleáris meghajtású tengeralattjárót és több mint 4500 tengerészgyalogost vezényelt Venezuela közelébe.

A fellépést Nicolás Maduro venezuelai elnök élesen bírálta,

extravagáns, igazolhatatlan, erkölcstelen, teljesen kriminális és véres fenyegetésnek

nevezve azt. A vezető válaszul maximális védelmi készültséget rendelt el Venezuelában, és mintegy 15 ezer katonát vezényelt a kolumbiai határra a drogkereskedelem elleni küzdelem jegyében.

Az amerikai kormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bevetés a kábítószercsempészettel szemben zajlik, és nem terveznek szárazföldi inváziót Venezuelában.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője korábban kijelentette, az elnök

kész az amerikai hatalom minden elemét felhasználni a kábítószerek beáramlásának megállítására és a felelősök igazságszolgáltatás elé állítására.

A Reuters tudósítása "rendkívül szokatlannak" nevezte, hogy egy drogcsempész-gyanúba keveredett hajót kilőjenek, ahelyett hogy lefoglalnák a hajót és letartóztatnák a legénységét.

Az, hogy valakit kábítószer-csempészettel gyanúsítanak, még nem halálos ítélettel járó bűn

- kommentálta az akciót Adam Isacson, a Washington Office on Latin America nevű civil szervezet vezető munkatársa.

Címlapkép forrása: Getty Images

