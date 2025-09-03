Súlyos katonai csapást rendelt el Trump: videón a "terroristák" elleni művelet, ami csak a kezdet lehet

A ma reggel folyamán, az én parancsomra, az Egyesült Államok fegyveres erői kinetikus csapást mértek a Tren de Aragua megerősítést nyert narkoterroristáira az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területén
- írta Trump a Truth Socialön. A nemzetközi vizeken utazó, az elnök állítása szerint Egyesült Államokba tartó hajón 11 személy tartózkodott, akik életüket vesztették.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt nyilatkozta, a hajó Trinidadba vagy egy másik karibi országba tarthatott, ellentmondva Trump kijelentésének.
Legyen elég annyi, hogy az elnök támadó jellegű fellépést tervez a drogkartellek és a kábítószer-csempészet visszaszorítására az Egyesült Államok területén
- mondta Rubio.
Az amerikai elnök posztja szerint a Tren de Aragua "terroristái" Nicolás Maduro venezuelai elnök ellenőrzése alatt
tömeggyilkosságokat, kábítószer- és emberkereskedelmet, valamint erőszakos és terrorcselekményeket
követtek el Egyesült Államok-szerte és az egész amerikai kontinensen. Maduro korábban tagadta ezt a vádat.
A republikánus országvezető a Truth Social-bejegyzése mellett egy félperces videót is megosztott a támadásról.
Szolgáljon ez figyelmeztetésül mindenkinek, aki akár csak gondolkodik is azon, hogy kábítószert hozzon be az Egyesült Államokba. ÓVAKODJANAK! Köszönöm az erre a kérdésre szentelt figyelmüket!!!!!!!!!!!
- zárta Trump az üzenetét, fenyegetést intézve a drogcsempészek felé.
Az amerikai kormányzat Trump második ciklusa elején külföldi terrorszervezetnek nyilvánította a Tren de Araguát, annak illegálisan az országban tartózkodó vélelmezett tagjait pedig az idegen ellenségekről szóló törvényre hivatkozva igyekezett gyorsított eljárásban kitoloncolni.
pic.twitter.com/5Ka5KjDYYt https://t.co/5Ka5KjDYYt— Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 2, 2025
A mostani csapás egy kiterjedtebb művelet első akciója, mely keretében az Egyesült Államok megerősítette tengeri jelenlétét a Karib-térségben a latin-amerikai drogkartellek megfékezése céljából.
Washington nemrégiben legalább hét hajót, egy nukleáris meghajtású tengeralattjárót és több mint 4500 tengerészgyalogost vezényelt Venezuela közelébe.
A fellépést Nicolás Maduro venezuelai elnök élesen bírálta,
extravagáns, igazolhatatlan, erkölcstelen, teljesen kriminális és véres fenyegetésnek
nevezve azt. A vezető válaszul maximális védelmi készültséget rendelt el Venezuelában, és mintegy 15 ezer katonát vezényelt a kolumbiai határra a drogkereskedelem elleni küzdelem jegyében.
Az amerikai kormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bevetés a kábítószercsempészettel szemben zajlik, és nem terveznek szárazföldi inváziót Venezuelában.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője korábban kijelentette, az elnök
kész az amerikai hatalom minden elemét felhasználni a kábítószerek beáramlásának megállítására és a felelősök igazságszolgáltatás elé állítására.
A Reuters tudósítása "rendkívül szokatlannak" nevezte, hogy egy drogcsempész-gyanúba keveredett hajót kilőjenek, ahelyett hogy lefoglalnák a hajót és letartóztatnák a legénységét.
Az, hogy valakit kábítószer-csempészettel gyanúsítanak, még nem halálos ítélettel járó bűn
- kommentálta az akciót Adam Isacson, a Washington Office on Latin America nevű civil szervezet vezető munkatársa.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
