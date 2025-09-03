Trump hatalmas ígéretet tett az európai országnak

A TV Republika lengyel konzervatív hírtelevízió élő közvetítésében Trump a sajtó képviselőinek arra a kérdésére válaszolt, hogy Lengyelországban maradnak-e az amerikai katonák.
Azt hiszem, hogy maradnak. (...) Esetleg több katonát is telepíthetünk oda, ha azt kívánják
- reagált Trump. Hozzátette: Varsó "már régóta akarta a katonai jelenlét növelését".
Egy további kérdésre válaszolva Trump kifejtette: az amerikai kormányzat "soha nem gondolt arra", hogy Lengyelországból visszavonná fegyveres erőit. "Más országokra vonatkozóan ezt fontolóra vesszük, de Lengyelországgal folyamatosan vállvetve járunk" - fogalmazott Trump, utalva a lengyel-amerikai kapcsolatok "rendkívüli jellegére".
Lengyelországban örökké ott maradunk, és segítünk neki a védekezésben
- tette hozzá az amerikai elnök.
Lengyelországban jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, többségük úgynevezett állandó rotációs jelleggel.
Karol Nawrocki ezzel összefüggésben elmondta: a 20. és a 21. századi lengyel történelemben "először fordul elő, hogy a lengyelek örülnek külföldi katonák jelenlétének", amelynek köszönhetően "biztonság honol lengyel földön".
Ez a jelenlét "jelzést jelent Oroszország felé is, hogy összetartunk, hogy nem ingyen akarunk NATO-tagok lenni" - érvelt Nawrocki. Rámutatott: Lengyelország a GDP-jének 4,7 százalékát költi védelemre, és azt ígérte, hogy ezeket a kiadásokat 5 százalékra emelik.
A zárt ajtók mögött folytatott, több mint kétórás kétoldalú megbeszélést követően Nawrocki az amerikai kormányzat vendégházában, a Blair House-ban rendezett sajtóértekezleten a lengyel média képviselőinek kiemelte: az amerikai csapatok európai átcsoportosításáról szóló viták fényében azt tekinti a találkozó egyik legnagyobb sikerének, hogy Trump "biztonsági garanciákat adott Lengyelországnak", és az egyeztetés során "hangsúlyozta a lengyel-amerikai katonai szövetségi együttműködést".
A TV Republikának adott interjúban Nawrocki később kifejtette: Trumppal egyrészt az amerikai kontingens esetleges bővítését vitatták meg, másrészt pedig a katonai jelenlét állandóvá tételét és az ezzel összefüggő "nagy projektet".
Kifejtette: egyfajta "fort" (támaszpont) létesítéséről lenne szó, amely a lengyel-amerikai gazdasági és technológiai együttműködést is előmozdítaná.
Beszéltek olyan gazdasági kérdésekről is, amelyek "a Trump elnök támogatását élvező Három Tenger Kezdeményezéssel összefüggésben" fontosak – közölte Nawrocki.
Elmondta továbbá: Trump meghívta őt a jövő évi, a floridai Miamiban tartandó G20-csúcstalálkozóra.
Donald Trump nyilatkozatát az amerikai katonai jelenlét fenntartásáról Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is üdvözölte az X-en. "Ezek fontos szavak, megerősítik szövetségünk időtlen jellegét" - fogalmazott Tusk.
Andrzej Duda előző lengyel elnök az X-en úgy kommentálta Trump szavait: "A NATO keleti szárnya továbbra is biztonságos marad a szövetségesek együttműködésének és az amerikai csapatok lengyelországi jelenlétének köszönhetően".
Karol Nawrockit augusztus elején iktatták be az elnöki tisztségre, és Washingtonba vezetett első hivatalos külföldi útja.
Címlapkép: Donald Trump amerikai (j) és Karol Nawrocki lengyel elnök találkozója a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 3-án. Forrása: MTI/EPA/PAPRadek Pietruszka
