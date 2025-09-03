  • Megjelenítés
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel. Putyin részt vett a Kína Japán felett aratott második világháborús győzelmét ünneplő pekingi ünnepségen és katonai parádén. Az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor oldalán jelent meg a kínai fővárosban, majd kétoldalú tárgyalásokat folytatott utóbbival.
„Ez testvéri kötelesség” – Hatalmas segítséget nyújthat Kim Dzsongun Putyinnak?

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető a Pekingben rendezett győzelmi parádét követően tárgyaltak egymással.

Putyin és Kim Pekingben tárgyal egymással

A Pekingben tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök, illetve Kim Dzsongun észak-koreai diktátor előbb delegációkkal tárgyaltak, jelenleg pedig négyszemközti tárgyalást folytatnak egymással.

(TASZSZ)

Kijöttek az éjszakai orosz légitámadás számai

Az ukrán légierő közlése szerint szerdára virradóra az orosz erők 502 drónnal, valamint 24 levegő-föld és tengeri felszíni-felszíni rakétával támadták Ukrajnát.

(Ukrajinszka Pravda)

Putyinnal, Kim Dzsongunnal és 80 ezer békegalambbal ünnepelte Kína a békét

Az emberiség ismét választás előtt áll: béke vagy háború, párbeszéd vagy konfrontáció, együttműködés vagy a másik rovására zajló küzdelem – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben, a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén.

Kiterítette a lapjait Lavrov: Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter úgy nyilatkozott, Oroszország folytatná a tárgyalásokat Ukrajnával, de elvárja az „új területi realitások elismerését” és új biztonsági garanciák kialakítását – írja a Reuters.

Nemcsak hogy beintett Trumpnak az ázsiai nagyhatalom, most még rá is tett egy lapáttal

Oroszország és India tárgyalásokat folytat további Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek szállításáról – írja a Reuters.

Órákig szóltak a szirénák Ukrajnában, riadóztatták a NATO vadászgépeit is

Oroszország átfogó dróntámadást indított Ukrajna ellen szerdára virradó éjjel. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riadóztatták – írja a Reuters.

Drón csapódott egy vasútállomás mellé a Rosztovi területen

Megszűnt az áramszolgáltatás és több vonat késett, miután egy drón lezuhant egy vasútállomás közelében az oroszországi Rosztovi területen – közölte az orosz állami vasúttársaság. Sérültekről nem érkezett jelentés.

(Reuters)

Kimondta Trump: Putyin Amerika-ellenes összeesküvést sző, nem is akárkikkel

Donald Trump amerikai elnök egy keddi interjúban kijelentette, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyinban, majd a Truth Social-ön Hszi Csin-ping kínai elnöknek küldött üzenetében azt írta, az orosz elnökkel és Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral együtt „konspirálnak” az Egyesült Államok ellen – tudósít a Reuters.

Címlapkép: Az ukrán nemzeti gárda 13. műveleti dandárjának katonái gyakorlatoznak egy amerikai M113 páncélozott szállítójárművel a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2025. augusztus 29-én. MTI/EPA/Szergej Kozlov

