Drón csapódott egy vasútállomás mellé a Rosztovi területen
Megszűnt az áramszolgáltatás és több vonat késett, miután egy drón lezuhant egy vasútállomás közelében az oroszországi Rosztovi területen – közölte az orosz állami vasúttársaság. Sérültekről nem érkezett jelentés.
(Reuters)
Kimondta Trump: Putyin Amerika-ellenes összeesküvést sző, nem is akárkivel
Donald Trump amerikai elnök egy keddi interjúban kijelentette, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyinban, majd a Truth Social-ön Hszi Csin-ping kínai elnöknek küldött üzenetében azt írta, az orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor „konspirál” egymással az Egyesült Államok ellen – tudósít a Reuters.
Trump nagyot csalódott Putyinban, kiterjedt dróntámadás érte Ukrajnát – Háborús híreink szerdán
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép: Az ukrán nemzeti gárda 13. műveleti dandárjának katonái gyakorlatoznak egy amerikai M113 páncélozott szállítójárművel a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2025. augusztus 29-én. MTI/EPA/Szergej Kozlov
