Utolsó esélyt ad Putyinnak Donald Trump - Döntő napok elé nézünk (2.)
Utolsó esélyt ad Putyinnak Donald Trump - Döntő napok elé nézünk (2.)

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hamarosan felhívja majd Vlagyimir Putyint, hogy megtudja, „merre megyünk” az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatosan – idézi az amerikai vezetőt a Guardian.

Az elnök azt mondja: „nem örül” annak, hogy milyen sokan meghalnak Ukrajnában minden nap, szeretné a háború végét látni.

Azt mondta, "fel fogja hívni" (Putyin elnököt), ezek alapján eldönti majd, milyen lépést tegyen a következő napokban Oroszországgal, Ukrajnával kapcsolatosan.

Frissítés: több amerikai, orosz és brit lap is úgy értelmezte Trump szavait, hogy Putyint hívja fel, később az elnök pontosította, hogy Zelenszkijjel telefonál holnap, és ezek alapján dönt Putyinról.

Valamit majd dönteni fog, bármit is dönt, mi vagy örülünk majd neki, vagy nem. Ha nem örülünk neki, látni fogják, hogy elkezdenek történni dolgok”

– mondta Trump.

Arra is kitért, hogy szerinte a „legnagyobb oka” a háborúnak az, hogy Joe Biden volt az előző elnök, nem pedig ő.

Elismerte:

azt gondolta, könnyebb lesz lezárni a háborút, őt is meglepte, milyen sok erőbefektetést igényel a dolog.

Sose lehet tudni a háborúval kapcsolatosan. A háború komplex és veszélyes, és az egész zűrzavaros, véres és zűrzavaros. De vége lesz, vagy így, vagy úgy. Meg kell állítani a lelkek kioltását”

– mondta az elnök.

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain

