Utolsó esélyt ad Putyinnak Donald Trump - Döntő napok elé nézünk

Az elnök azt mondja: „nem örül” annak, hogy milyen sokan meghalnak Ukrajnában minden nap, szeretné a háború végét látni.

Azt mondta, fel fogja hívni Putyin elnököt, ezek alapján eldönti majd, milyen lépést tegyen a következő napokban Oroszországgal, Ukrajnával kapcsolatosan.

Valamit majd dönteni fog, bármit is dönt, mi vagy örülünk majd neki, vagy nem. Ha nem örülünk neki, látni fogják, hogy elkezdenek történni dolgok”

– mondta Trump.

Arra is kitért, hogy szerinte a „legnagyobb oka” a háborúnak az, hogy Joe Biden volt az előző elnök, nem pedig ő.

Elismerte:

azt gondolta, könnyebb lesz lezárni a háborút, őt is meglepte, milyen sok erőbefektetést igényel a dolog.

Sose lehet tudni a háborúval kapcsolatosan. A háború komplex és veszélyes, és az egész zűrzavaros, véres és zűrzavaros. De vége lesz, vagy így, vagy úgy. Meg kell állítani a lelkek kioltását”

– mondta az elnök.

