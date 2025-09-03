  • Megjelenítés
Vámháború: van Donald Trumpnak egy titkos fegyvere, ezt nem tudja leállítani a bíróság
Vámháború: van Donald Trumpnak egy titkos fegyvere, ezt nem tudja leállítani a bíróság

Remélhető, hogy a legfelsőbb bíróság helyben hagyja Donald Trump amerikai elnök vámjait, ha mégse, a Fehér Ház vezetője más eszközöket is használhat a kereskedelmi nyomásgyakorlásra – fejtette ki Scott Bessent pénzügyminiszter a Reuters cikke szerint.

Bessent arról beszélt: reményei szerint a legfelsőbb bíróság úgy dönt, Donald Trump IEEPA-törvény alapján kihelyezett rendkívüli tarifái legálisnak minősülnek majd. Egy friss feljebbviteli bírósági döntés értelmében ezek október 14-én mind vissza lesznek vonva, mivel Donald Trump elnök nem hirdethetett volna nemzeti vészhelyzetet. Trump a döntést megtámadta, a legfelsőbb bíróságé lesz a végső szó.

Bízom benne, hogy a legfelsőbb bíróság engedi a további működést – engedi az elnöknek, hogy az IEEPA-t használja. Viszont vannak más jogkörök is, melyeket lehet használni – ezek nem olyan hatékonyak, nem olyan erősek”

– mondta a pénzügyminiszter.

Példának említette az 1930-as Smoot-Hawley törvényt, melynek 338-as pontja alapján az elnök

50%-ig helyezhet ki vámokat 5 hónapos hatállyal, ha úgy érzékeli, hogy egy adott ország diszkriminatív vámokat alkalmaz más országokkal szemben.

Arra is kitért, hogy szerinte olyan sok fentanil áramlik az országba, hogy teljesen jogos az IEEPA-törvény használata, hiszen valós vészhelyzet van.

Ha ez nem nemzeti vészhelyzet, akkor mi az?”

– kérdezte Bessent, aki szerint évente 70 ezer ember meghal a kábítószer használata miatt az USA-ban.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

