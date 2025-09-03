  • Megjelenítés
Villámgyorsan megjött Kijev válasza Putyin béketárgyalási javaslatára
Villámgyorsan megjött Kijev válasza Putyin béketárgyalási javaslatára

Elfogadhatatlan, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában akar találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amikor rengeteg semleges ország segítséget ajánlott – írta ki X-oldalán Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter.

Putyin elnök Pekingben tartott sajtótájékoztatót: azt mondta, szívesen találkozik Zelenszkijjel, ha az ukrán elnök Moszkvába megy.

Sibiha azt írta: hét semleges ország is szívesen adna helyszínt a Putyin-Zelenszkij csúcsnak, köztük Ausztria, Svájc, a Vatikán, az öböli államok és Törökország is.

Ezek komoly felvetések és Zelenszkij elnök készen áll egy ilyen találkozóra bármikor. Putyin viszont mindenkit csak átver azzal, hogy elfogadhatatlan javaslatokat tesz”

– írta ki X-oldalára az ukrán vezető.

Gondolatait azzal zárta, hogy szerinte csak azzal lehet rávenni Oroszországot, hogy kössön békét, hogy még nagyobb erővel kényszerítik majd a tárgyalóasztalhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

