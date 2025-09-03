Villámgyorsan megjött Kijev válasza Putyin béketárgyalási javaslatára

Elfogadhatatlan, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában akar találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amikor rengeteg semleges ország segítséget ajánlott – írta ki X-oldalán Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter.

Putyin elnök Pekingben tartott sajtótájékoztatót: azt mondta, szívesen találkozik Zelenszkijjel, ha az ukrán elnök Moszkvába megy.

Sibiha azt írta: hét semleges ország is szívesen adna helyszínt a Putyin-Zelenszkij csúcsnak, köztük Ausztria, Svájc, a Vatikán, az öböli államok és Törökország is.

Ezek komoly felvetések és Zelenszkij elnök készen áll egy ilyen találkozóra bármikor. Putyin viszont mindenkit csak átver azzal, hogy elfogadhatatlan javaslatokat tesz”

– írta ki X-oldalára az ukrán vezető.

Gondolatait azzal zárta, hogy szerinte csak azzal lehet rávenni Oroszországot, hogy kössön békét, hogy még nagyobb erővel kényszerítik majd a tárgyalóasztalhoz.

