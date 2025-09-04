A NATO főtitkára megmondta Oroszországnak: nincs beleszólásotok, ki mehet Ukrajnába

Az olyan országoknak, mint Oroszország, nincs joguk beavatkozni a külföldi csapatok ukrajnai kérdésébe. Ez kizárólag Kijev döntése

– mondta, majd hozzátette, hogy a NATO-t tulajdonképpen nem is kellene érdekelnie, hogy mit gondol Moszkva, mivel Ukrajna egy szuverén ország.

Rutte kifejtette, hogy egyedül Kijevnek van lehetősége döntenie arról, hogy szeretne-e külföldi katonákat látni az országában. Elmondta, hogy erre akkor kerülhet sor, amennyiben létrejön a békemegállapodás Ukrajna és Oroszország között.

A biztonsági szervezet főtitkára szerint a Nyugatnak be kellene fejeznie, hogy túl sok hatalmat tulajdonítson Vlagyimir Putyin orosz elnöknek:

Azt hiszem, tényleg abba kell hagynunk, hogy Putyint túl hatalommal ruházzuk fel. Ő Texas kormányzója, nem több. Szóval ne vegyük túl komolyan

– jelentette ki.

Régóta tart a vita, hogy mehessenek-e külföldi katonák Ukrajnába egy esetleges békemegállapodás (vagy a korai példához hasonló tartós tűzszünet) esetén. Oroszország ezt a lehetőséget határozottan elutasítja, ragaszkodik ahhoz, hogy harmadik ország fegyveresei ne léphessenek a szomszédos ország területére.

Címlapkép forrása: EU