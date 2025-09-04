Az ukrán elnök meghökkentő kijelentése: katonák millióit kellene Putyinnak bevetnie a céljai eléréséhez

Az ukrán elnök egy Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a területi engedmények nem garantálnák a tartós békét. Bár Oroszország jelenleg a Donyecki terület 75-79%-át ellenőrzi, Zelenszkij rámutatott, hogy Putyin négy év alatt sem tudta elfoglalni a régió fennmaradó 30%-át, miközben több mint 100 ezer katonát vesztett a területen.

Négy év alatt még egy régió 30%-át sem tudta elfoglalni. Ha tovább akar menni, évekre lesz szüksége, de a kérdés nemcsak az idő, hanem az is, hogy milliókat kell majd feláldoznia a katonái közül

- fogalmazott az ukrán elnök.

A brit védelmi minisztérium hírszerzése szerint 2025 júliusára Oroszország teljes vesztesége - halottak, sebesültek és eltűntek - meghaladta az egymilliót a 2022 februárjában kezdődött háború óta. Az ukrán katonai becslések hasonló számokat mutatnak, míg független orosz médiaorgánumok 213 000 és 300 000 közé teszik a halálos áldozatok számát. Közben Ukrajna is jelentős veszteségeket szenved:

2022 óta körülbelül 60-100 ezer halottat és 400 ezer sebesültet tartanak nyilván.

Donyeck Ukrajna védelmi bástyájává vált, ahol az orosz erők hullámokban küldik katonáikat az ukrán állások ellen, hatalmas veszteségeket szenvedve minimális területi nyereségért. Zelenszkij szerint a régió stratégiai értéke túlmutat a katonai megfontolásokon - az ukrán identitást és alkotmányos integritást képviseli. Az ukrán elnök elutasította a területcserére vonatkozó javaslatokat, kiemelve a Putyinnal szembeni bizalmatlanságot:

Ha valaki támogatja ezt az őrült ötletet, akkor ki garantálhatja, hogy Putyin nem folytatja a háborút? Senki sem adhat garanciákat.

Szeptember 2-án az ukrán erők visszafoglalták Udacsnét Donyeck megyében két hét házról házra folyó harc után. A falu 10 kilométerre nyugatra fekszik a stratégiai fontosságú Pokrovszktól, ahol az ukrán csapatok 46 orosz támadási kísérletet vertek vissza a környező településeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images