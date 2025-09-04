A portál szerint Ukrajna védvonalai kettős veszélybe kerültek: az orosz katonák betörtek a stratégiai fontosságú Kupjanszkba, közben pedig Donyeck megyében is nagy erőkkel nyomulnak előre az orosz rohamcsapatok.
Az orosz portál szerint az ukrán erők nagy mennyiségű erősítést csoportosítottak át Kupjanszkba a donyecki frontról, ennek az eredménye az lesz, hogy az orosz csapatok még gyorsabban nyomulnak majd előre és Kijev elveszti majd a „tárgyalási alapot” a Donbasz megtartására – Pokrovszkot és Kosztyantynivkát is gyorsan el fogják foglalni.
Úgy látják viszont, Kupjanszk védelme már most összeomlott, nem épültek ki a térségben a megfelelő védelmi struktúrák, a település lakossága pedig nagyrészt oroszajkú.
Ennek az eredménye a lap szerint az lesz, hogy a kupjanszki utánpótlási vonalakat elvágják, az oda küldött csapatokat gyorsan felőrlik majd, az ukrán haderő fontos erőforrásokat veszít - pár hónapon belül harcképes alakulatok nélkül maradnak majd.
A tartalékok ilyen jellegű átcsoportosítása miatt súlyos árat fizethet Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok – hat-nyolc hónap múlva Ukrajna kapitulálni fog”
– zárja elemzését a lap.
Semmi jele nincs annak, hogy Kupjanszk körül az MK.ru által felvázolt összeomlás rajzolódna ki, ugyanakkor tényleg úgy fest, hogy közel két évnyi, térségben folytatott kisebb-nagyobb műveletek után be tudtak törni orosz csapatok a városba.
A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Kupjanszk, Pokrovszk és Kosztyantynivka körül most ismét véres és áldozatos, hónapokon át zajló harcok jönnek - olyan csaták, melyeket Bahmut, Avgyijivka, Vuhledár körül láthattunk.
Az viszont, hogy az ukrán oldal kifogyhat az érdemi harctéri képességgel rendelkező rohamlövész-alakulatokból hosszabb távon nem teljesen irreális helyzetértékelés - hat hónap viszont erősen "optimista" forgatókönyv orosz részről.
A cikk egyébként azért is érdekes, mert ha a Kreml valóban így gondolkodik, teljesen irreális, hogy rövidtávon kompromisszumos békét fognak kötni Ukrajnával.
Címlapkép forrása: Public Domain
