Bekeményítenek Ukrajna szövetségesei: 26 ország kész katonákat küldeni

A francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatón számolt be a fejleményekről.

Hosszú utat tettünk meg, vezérkari főnökeink szorosan együttműködtek, és ma kijelenthetem, hogy készen állunk. Politikai, katonai javaslatunk van, és 35 vezető kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának"

- mondta Macron.

Elmondta: a koalíció által kínált garanciák két fő elemből állnak.

Egyrészt nem szabnak korlátokat az ukrán fegyveres erők szerkezetére vagy képességeire vonatkozóan, lehetőséget adva Ukrajnának hadserege újjáépítésére, hogy elrettentsen minden potenciális agressziót.

A második elem a biztonsági erők. Ma 26 ország formálisan elkötelezte magát (mások érdeklődést mutattak), hogy vagy katonai kontingenst küldenek Ukrajnába, vagy bizonyos eszközökkel hozzájárulnak a koalícióhoz a tengeri vagy légi biztonság támogatása érdekében"

- fejtette ki a francia elnök.

Macron hangsúlyozta, hogy a biztonsági erők célja nem az Oroszország elleni háború, hanem a béke garantálása és egy stratégiai jelzés küldése a harcok újrakezdésének megakadályozására.

Jelenleg azt határozzuk meg, hol lesznek elhelyezve ezek az erők"

- tette hozzá.

