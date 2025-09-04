  • Megjelenítés
Bekeményítenek Ukrajna szövetségesei: 26 ország kész katonákat küldeni
Bekeményítenek Ukrajna szövetségesei: 26 ország kész katonákat küldeni

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy 35 ország kész politikai kötelezettséget vállalni Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítására, míg 26 ország katonákat is küldene Ukrajnába, vagy kész eszközökkel támogatni az ukrán fegyveres erőket - közölte az Ukrainszka Pravda.

A francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatón számolt be a fejleményekről.

Hosszú utat tettünk meg, vezérkari főnökeink szorosan együttműködtek, és ma kijelenthetem, hogy készen állunk. Politikai, katonai javaslatunk van, és 35 vezető kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának"

- mondta Macron.

Elmondta: a koalíció által kínált garanciák két fő elemből állnak.

Egyrészt nem szabnak korlátokat az ukrán fegyveres erők szerkezetére vagy képességeire vonatkozóan, lehetőséget adva Ukrajnának hadserege újjáépítésére, hogy elrettentsen minden potenciális agressziót.

A második elem a biztonsági erők. Ma 26 ország formálisan elkötelezte magát (mások érdeklődést mutattak), hogy vagy katonai kontingenst küldenek Ukrajnába, vagy bizonyos eszközökkel hozzájárulnak a koalícióhoz a tengeri vagy légi biztonság támogatása érdekében"

- fejtette ki a francia elnök.

Macron hangsúlyozta, hogy a biztonsági erők célja nem az Oroszország elleni háború, hanem a béke garantálása és egy stratégiai jelzés küldése a harcok újrakezdésének megakadályozására.

Jelenleg azt határozzuk meg, hol lesznek elhelyezve ezek az erők"

- tette hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock

