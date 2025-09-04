  • Megjelenítés
Bemondta Moszkva: ha ez a feltétel teljesül, azonnal béke lesz Ukrajnában
Oroszország készen áll az ukrajnai konfliktus lezárására, de csak azzal a feltétellel, ha a „hadviselő felek elismerik az új területi realitásokat” – idézi a TASZSZ Vaszilij Nebenzja orosz ENSZ-nagykövetet.

Nebenzja az ENSZ plenáris ülése előtt beszélt az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről.

Azt mondta: Oroszország álláspontja, hogy csak úgy lehet tartós a háború vége, ha

minden érdekelt fél figyelembe veszi az új területi realitásokat, melyek kialakultak, miután a Krím és négy régió csatlakozott az Oroszországi Föderációhoz.”

Szerinte a tartós béke érdekében „ezt egyszerűen el kell ismerni.”

Ezután arról beszélt, hogy szerinte ezek a régiók „történelmi igazságot követeltek” és menekültek a „russzofób és neonáci” hatalom elől Ukrajnában.

Mit jelent mindez?
Oroszország csak akkor hajlandó békét kötni, ha Ukrajna és Kijev támogatói hivatalosan is a 2014-ben és 2022-ben "annektált" ukrán megyék fölötti orosz fennhatóságot. Moszkva Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk és Krím megyéket "olvasztotta magába", bár az első három megyét még mindig nem tudták elfoglalni.

Kijev többször is jelezte: soha nem fogják elismerni ezeket a megyéket, mint Oroszország területe, akkor sem, ha az orosz katonák mindegyiket meghódítják.

