A Doszje Sípiona Telegram-csatorna jelentése szerint a szeptember 2-ról 3-ra virradó éjszaka végrehajtott ukrán támadás során három orosz bombázó nem tudta teljesíteni feladatát különböző műszaki hibák miatt. Az „Ivan Jargyin” nevű, 04-es farokszámú Tu-160-as stratégiai bombázó indítószerkezetének meghibásodása miatt nem tudott rakétákat kilőni. Egy másik Tu-160-as, az „Alekszej Plohov”(16-os farokszám) bevetés közben villámcsapást szenvedett, ami megrongálta a pilótafülke ablakait, így a személyzet kénytelen volt megszakítani a küldetést és visszatérni a támaszpontra.
Emellett egy harmadik, meg nem nevezett típusú repülőgép fel sem tudott szállni az engelsi légibázisról. Ennek a harmadik gépnek a meghibásodási oka egyelőre ismeretlen.
A két repülőgép meghibásodása arra utalhat, hogy az orosz hadiipar nem képes megfelelően karbantartani a stratégiai légierő gépeit. A problémák az intenzív használat és az egyes alkatrészek élettartamának kimerülése miatt is jelentkezhettek.
További tényező lehet az ukrán biztonsági szolgálat „Pókháló” hadművelete, amelynek során jelentős számú orosz stratégiai repülőgépet semmisítettek meg vagy rongáltak meg. A támadások mind a harci bevetéseken részt vevő, mind az alkatrész-donorként használt gépeket érintették, ami
alkatrészhiányhoz vezethetett az orosz légierőnél a rakétahordozó bombázók javításában és harckészségük helyreállításában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
