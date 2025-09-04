  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat a vámháborúban: lehet, hogy Trumpnak minden pénzt vissza kell fizetnie
Ha Donald Trump elnök vámháborús intézkedései elvéreznek a bíróságon, a pénzügyminisztériumnak lehet, hogy 210 milliárd dollárt kell visszafizetnie az USA vállalkozásainak - írta a CNN.

Egy szövetségi fellebbviteli bíróság pénteken kimondta, hogy Donald Trump elnök jogellenesen támaszkodott a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvényre (IEEPA) az általános vámok kivetésekor. Trump ezeket a jogköröket használta fel arra, hogy 50%-os importadót vessen ki Indiára és Brazíliára, valamint 145%-os vámot Kínára.

Az amerikai vállalkozások augusztus 24-ig több mint 210 milliárd dollárt fizettek be olyan vámok fedezésére, amelyeket az amerikai bíróságok jogellenesnek minősítettek.

Trump kedden elismerte, hogy a bíróság döntése, amennyiben a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyja, a vámbevételek visszafizetését eredményezheti.

Az elnök közölte, hogy kormányzata fellebbezést készít elő a Legfelsőbb Bírósághoz, akár már szerdán. Gyors intézkedést sürget, hogy a vámok az október 14-i határidőn túl is érvényben maradhassanak, amikor a fellebbviteli bíróság döntése hatályba lép.

Ha a Legfelsőbb Bíróság úgy dönt, hogy nem hajlandó meghallgatni a Trump-kormányzat fellebbezését,

az amerikai vállalkozások visszakaphatják a befizetett összegeket, bár ez nem feltétlenül lesz egyszerű vagy gyors folyamat.

Lehetséges, hogy a kormány úgy dönt, minden importőrnek visszatéríti az érvénytelen vámokat. Másik lehetőség, hogy a kormány azt az álláspontot képviseli, hogy a bírósági döntés csak a megnevezett felperesekre vonatkozik, így az importőröknek saját bírósági eljárást kellene indítaniuk.

A vámbevételek visszatérítése azonban nem feltétlenül lenne előnyös a gazdaság egésze számára, hiszen az államnak ismét hitelhez kellene nyúlnia. Ez több államkötvény eladását jelenthetné, ami felfelé nyomhatná a hozamokat és a gazdaság egészében a hitelfelvételi költségeket. A 30 éves államkötvény hozama szerdán rövid időre elérte az 5%-ot, ami július óta a legmagasabb szint.

