Itt a bejelentés: elkészült a terv, amely végleg megváltoztathatja Ukrajna jövőjét

Szeptember 3-án szerdán az francia Élysée-palotában fogadta Macron Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ahol bejelentették, hogy befejezték a munkát a háború sújtotta kelet-európai ország biztonsági garanciáinak kidolgozásával. A francia elnök kifejtette, hogy az augusztusi amerikai találkozó után gyorsultak fel a munkálatok, hogy minél több és hatékony biztonsági garanciát dolgozzanak ki Kijev számára a potenciális békekötés érdekében.

A védelmi miniszteri szinten szigorú titoktartás mellett dokumentált és megerősített hozzájárulások alapján kijelenthetem, hogy ez a munka befejeződött, és most már politikai jóváhagyásra vár

- mondta el Macron.

Anélkül, hogy részleteket osztott volna meg, Zelenszkij is üdvözölte a törekvéseket. Elmondta, hogy szerinte a kidolgozott tervek valódi támogatást jelentenek az ukránoknak, nem pusztán szimbolikus jellegű. Hozzátette, hogy a koalíciós kezdeményezések is működnek, annak ellenére, hogy az indulás pillanatában sokan megkérdőjelezték annak hatékonyságát és szükségességét.

