Kitiltotta Izrael Európa egyik legerősebb vezetőjét

Izrael nem látja szívesen Franciaország elnökét, Emmanuel Macront, mivel Párizs el akarja ismerni a palesztin államot – mondta ma délután Gideon Szaár izraeli külügyminiszter.

Szaár a francia elnök beutazására kirótt tiltást ma hivatalosan is közölte Jean-Noel Barrot francia külügyminiszterrel. Arra kérte hivatali partnerét, hogy vonják vissza a tervezett döntést.

Izrael jó kapcsolatot szeretne fenntartani Franciaországgal, de Franciaországnak tisztelnie kell Izrael álláspontját olyan dolgokkal kapcsolatosan, melyek létfontosságúak az ország biztonsága és jövője szempontjából

– fogalmazott a közel-keleti vezető.

Tegnap látott napvilágot a hír, mely szerint a francia elnök Izraelbe akart utazni, de Benjámin Netanjahu miniszterelnök arra kérte, hogy függessze fel a palesztin állam tervezett elismerési folyamatát, ha Izraelbe akar látogatni. Párizs visszautasította a kérést.

