Könnyen lehet, hogy rossz vége lesz Trump botrányos katonai bevetésének

Brian Schwalb, Washington D.C. főügyésze csütörtökön nyújtott be keresetet a Trump-adminisztráció ellen a Nemzeti Gárda washingtoni bevetése miatt. A kereset szerint

a katonai jelenlét sérti a város önrendelkezési jogát és a helyi gazdaságra is negatív hatással van.

A Nemzeti Gárda csapatainak bevetése a kerület utcáin a kerület beleegyezése nélkül sérti annak szuverenitását és önkormányzáshoz való jogát"

- írták a D.C. jogászai a szövetségi bírósághoz benyújtott keresetben. A dokumentum szerint a katonai jelenlét fokozhatja a feszültséget, bizalmatlanságot kelthet a helyi rendfenntartó erők iránt, valamint gazdasági károkat okoz a turizmus és az üzleti tevékenységek visszaesésével.

A Fehér Ház közleményben reagált, amelyben kijelentette, hogy Trump "hatáskörén belül jár el" a csapatok bevetésével.

Ez a per nem más, mint újabb kísérlet - D.C. lakosainak és látogatóinak kárára - az elnök erőszakos bűnözés megfékezésére irányuló sikeres műveleteinek aláásására"

- nyilatkozta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője.

Kedden egy szövetségi bíró már kimondta, hogy Trump kaliforniai csapatbevetése megsértette a katonaság belföldi célokra való felhasználását tiltó törvényeket.

Charles Breyer bíró megállapította, hogy a csapatok aktívan részt vettek a helyi rendfenntartásban, ami ellentétes az 1878-as Posse Comitatus törvénnyel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images