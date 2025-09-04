  • Megjelenítés
Könnyen lehet, hogy rossz vége lesz Trump botrányos katonai bevetésének
Globál

Könnyen lehet, hogy rossz vége lesz Trump botrányos katonai bevetésének

Portfolio
Washington D.C. főügyésze beperelte a Trump-adminisztrációt a Nemzeti Gárda városban való bevetése miatt. A jogász úgy látja, Trump megsértette a város szuverenitását és törvénytelen módon használta belföldön a fegyveres testületet - közölte a Politico.

Brian Schwalb, Washington D.C. főügyésze csütörtökön nyújtott be keresetet a Trump-adminisztráció ellen a Nemzeti Gárda washingtoni bevetése miatt. A kereset szerint

a katonai jelenlét sérti a város önrendelkezési jogát és a helyi gazdaságra is negatív hatással van.

A Nemzeti Gárda csapatainak bevetése a kerület utcáin a kerület beleegyezése nélkül sérti annak szuverenitását és önkormányzáshoz való jogát"

- írták a D.C. jogászai a szövetségi bírósághoz benyújtott keresetben. A dokumentum szerint a katonai jelenlét fokozhatja a feszültséget, bizalmatlanságot kelthet a helyi rendfenntartó erők iránt, valamint gazdasági károkat okoz a turizmus és az üzleti tevékenységek visszaesésével.

A Fehér Ház közleményben reagált, amelyben kijelentette, hogy Trump "hatáskörén belül jár el" a csapatok bevetésével.

Ez a per nem más, mint újabb kísérlet - D.C. lakosainak és látogatóinak kárára - az elnök erőszakos bűnözés megfékezésére irányuló sikeres műveleteinek aláásására"

- nyilatkozta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője.

Kedden egy szövetségi bíró már kimondta, hogy Trump kaliforniai csapatbevetése megsértette a katonaság belföldi célokra való felhasználását tiltó törvényeket.

Charles Breyer bíró megállapította, hogy a csapatok aktívan részt vettek a helyi rendfenntartásban, ami ellentétes az 1878-as Posse Comitatus törvénnyel.

Kapcsolódó cikkünk

"Bemegyünk!" – Amerika harmadik legnépesebb városát is megszállja Donald Trump

Itt az ítélet: súlyos törvénysértést követett el Donald Trump

Heteken belül kifogy az amerikai kormány pénzéből Donald Trump – és ez csak a legkisebb gondja

Drasztikus lépést jelentett be Donald Trump: senkinek sem kegyelmezne az amerikai fővárosban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán tüzérségi tűz a frontvonal közelében
Globál
Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility