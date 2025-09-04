Látványos felvétel: hatalmas robbanásban semmisült meg az orosz Sz-300-as

Friss felvételek kerültek elő, amely szerint az ukrán egységek azúttal az orosz légvédelem egyik kulcsfegyverét semmisítették meg.

A videón az látható, hogy egy drón megközelíti az egyik Sz-300V típusú orosz légvédelmi rendszer egyik rakétakilövő ütegét. A kezelőszemélyzet vélhetően kiszúrja, hogy fellelték a pozíciójukat, ezért gyalogosan menekülőre fogják. A felvételeken a következő képkockákon már az látható, hogy egy robbanás rázza meg járművet, majd szinte rögtön egy hatalmas detonáció látható, a légvédelmi rakétarendszer darabjai több száz méteres körzetben szóródnak szét. Mindez arra utal, hogy az Sz-300-as meg volt töltve és a föld-levegő rakéták is megsemmisültek.

Destruction of Russian S-300V air defense system in the Zaporizhzhia region by Special Purpose Assault Detachment https://t.co/f6ZllCJcH0 — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) September 4, 2025

A jelentések szerint az eset Zaporizzsja megye területén történt, az akciót pedig a „Lázár” különleges célú rohamosztagosok hajtották végre.

Az Sz-300-as az 1980-as évek végén kifejlesztett nagy hatótávolságú föld-levegő légvédelmi rendszer. A szovjet időkből származó fegyverrendszert mindkét fél alkalmazza az orosz-ukrán háborúban. Míg Ukrajna elsősorban igyekszik a szűkös lőszerkészleteket beosztva csak légvédelmi feladatokra alkalmazni a rakétarendszert, addig Moszkva már többször is bevetette földi célpontok bombázására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images