Látványos felvétel: hatalmas robbanásban semmisült meg az orosz Sz-300-as
Friss felvételek kerültek elő, amely szerint az ukrán egységek azúttal az orosz légvédelem egyik kulcsfegyverét semmisítették meg.

A videón az látható, hogy egy drón megközelíti az egyik Sz-300V típusú orosz légvédelmi rendszer egyik rakétakilövő ütegét. A kezelőszemélyzet vélhetően kiszúrja, hogy fellelték a pozíciójukat, ezért gyalogosan menekülőre fogják. A felvételeken a következő képkockákon már az látható, hogy egy robbanás rázza meg járművet, majd szinte rögtön egy hatalmas detonáció látható, a légvédelmi rakétarendszer darabjai több száz méteres körzetben szóródnak szét. Mindez arra utal, hogy az Sz-300-as meg volt töltve és a föld-levegő rakéták is megsemmisültek.

A jelentések szerint az eset Zaporizzsja megye területén történt, az akciót pedig a „Lázár” különleges célú rohamosztagosok hajtották végre.

Az Sz-300-as az 1980-as évek végén kifejlesztett nagy hatótávolságú föld-levegő légvédelmi rendszer. A szovjet időkből származó fegyverrendszert mindkét fél alkalmazza az orosz-ukrán háborúban. Míg Ukrajna elsősorban igyekszik a szűkös lőszerkészleteket beosztva csak légvédelmi feladatokra alkalmazni a rakétarendszert, addig Moszkva már többször is bevetette földi célpontok bombázására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

