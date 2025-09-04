  • Megjelenítés
Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Globál

Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Portfolio
Jelentést adott ki az orosz védelmi minisztérium, melyben az olvasható, hogy a két határ menti megyében is légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország ellen.

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le a határ menti Rosztov és Belgorod régióban, valamint a Fekete-tenger felett – olvasható a közleményben. Rosztov és Belgorod megye Oroszország nemzetközileg elismert területe.

A támadás ma este, budapesti idő szerint 17:30 és 19:30 között zajlott, négy repülő objektumot semlegesítettek az orosz légvédelmi erők. Azt nem tudni, mennyi drónt nem sikerült elfogni, Moszkva ezt nem szokta közölni.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.

A mostani szituáció érdekessége, hogy a legtöbb ilyen támadás éjjel és hajnalban, nem pedig délután, este szokott történni,

hiszen a repülőgépeket ilyen fényviszonyok közt sokkal könnyebb elfogni.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán tüzérségi tűz a frontvonal közelében
Globál
Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility