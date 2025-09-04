Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le a határ menti Rosztov és Belgorod régióban, valamint a Fekete-tenger felett – olvasható a közleményben. Rosztov és Belgorod megye Oroszország nemzetközileg elismert területe.
A támadás ma este, budapesti idő szerint 17:30 és 19:30 között zajlott, négy repülő objektumot semlegesítettek az orosz légvédelmi erők. Azt nem tudni, mennyi drónt nem sikerült elfogni, Moszkva ezt nem szokta közölni.
Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.
A mostani szituáció érdekessége, hogy a legtöbb ilyen támadás éjjel és hajnalban, nem pedig délután, este szokott történni,
hiszen a repülőgépeket ilyen fényviszonyok közt sokkal könnyebb elfogni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
