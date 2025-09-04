Moszkva is kénytelen volt elismerni: földbe állt az orosz növekedési csoda

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl"
- mondta Resetnyikov.
German Gref, a Sberbank vezérigazgatója csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy
a második negyedévben az orosz gazdaság a "technikai stagnálás" szakaszába lépett.
Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nulla százalékos szinthez"
- tette hozzá.
Gref szerint az orosz gazdaság fellendüléséhez jelentős alapkamat-csökkentésre van szükség.
Közölte, hogy a Sberbank az év végére 14 százalékos alapkamatot vár, de a bankvezető úgy vélekedett, hogy 12 százalékos vagy még alacsonyabb lenne kívánatos. Kifejezte reményét, hogy a központi bank nem engedi meg a recesszióba való átmenetet.
A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett, hogy áprilisban az orosz gazdaságfejlesztési tárca 2025-re 2,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizált. Múlt héten Anton Sziluanov pénzügyminiszter ugyanakkor azt mondta, hogy Oroszország GDP-je idén legkevesebb 1,5 százalékkal fog növekedni.
Az orosz szövetségi statisztikai szolgálat (Roszsztat) augusztus végén közölte, hogy az első fél évben a GDP 1,2 százalékkal nőtt. Korábban a hivatal az orosz gazdaság növekedését a második negyedévben 1,1 százalékra, az elsőben pedig 1,4 százalékra prognosztizálta, éves szinten.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Veszélyes baktérium került a csapvízbe: két magyar településre adtak ki figyelmeztetést
12 főnél igazolták eddig a megbetegedést.
Kitiltotta Izrael Európa egyik legerősebb vezetőjét
Nem látják többé szívesen.
Vállalati oldalról csak tényszerű alapon érdemes kommunikálni a fenntarthatóságról − A Z generáció bizalmatlanságát nehéz eloszlatni
A sajtó felelőssége is nagy a fenntarthatóságról folytatott kommunikációban.
Történelmi pillanat: tech-milliárdosok kaptak meghívást a Fehér Házba, de egy kulcsfigura nem lesz ott
Donald Trump vendégül látja a technológiai vezetőket.
Bekeményítenek Ukrajna szövetségesei: 26 ország kész katonákat küldeni
Erős biztonsági garanciák.
Drágul a világ kedvenc reggeli itala
Folytatódhat az áremelkedés.
Trump: ideje, hogy Európa leálljon az orosz olaj vásárlásával
Szerinte ez a háborús gépezetet finanszírozza.
Történelmi rakétabeszerzést adott le Amerika: csilingel a kassza a Lockheed Martinnál
Rekordösszegű megrendelés.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.