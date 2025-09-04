  • Megjelenítés
Rohamra indult az orosz hadsereg: betörtek az erődvárosba, kezdődik az ostrom
Rohamra indult az orosz hadsereg: betörtek az erődvárosba, kezdődik az ostrom

Az orosz hadsereg 2022 tavaszán foglalta el Kupjanszk városát, amelyet még abban az évben visszaszereztek az ukránok. Az elmúlt közel három évben folyamatosan támadták az erődített települést, de egészen eddig nem tudtak jelentős áttörést elérni – írja az Ukrajinszka Pravda

Az orosz-ukrán háború eseményeit a 2022-es orosz invázió kezdeteitől monitorozó ukránpárti DeepState értékelte az eseményeket Harkiv megyében. A jelentések szerint szeptember 3-án az orosz rohamok

áttörték az ukrán védelmet Kupjanszknál, és észak felől mélyen behatoltak a város területére.

Elmondták, hogy valóban betört egy csapat gyalogos egészen a központig, de ez még nem egyértelműen az oroszok ellenőrzése alatt álló terület, sokkal inkább köztes szürkezónának tekinthető. Az elemzés rámutatott, hogy az oroszok jelenléte a külvárosi részeken egyáltalán nem új, már hetek óta elérték a külső peremet. Moszkva folyamatosan támadásokat indít, az egyik legnagyobb előnye a jelentős létszámfölény. Tegnap este már az oroszok bejelentették, hogy komoly haladást értek el, de az ukrán források eddig ezt nem erősítették meg.

A védelmi erők harcosai természetesen megpróbálják nullára csökkenteni ezeket a kísérleteket, de az ellenség gyalogsági fölénye megviseli ezt

– írják.

Kiemelték, hogy az oroszok átkaroló hadművelettel próbálkoznak dél felé, hogy ezzel elvágják a város védőit az utánpótlástól. Az elismerte a DeepState is, hogy a helyzet rendkívül nehéz a védelem számára, mivel a támadók nagyon közel kerültek az állásokhoz. Várhatóan a következő időszakban több támadást is indítani fognak, hogy megismerjék a gyenge pontokat, és minél több városrész felett szerezzék meg az ellenőrzést.

