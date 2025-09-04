Rohamra indult az orosz hadsereg: betörtek az erődvárosba, kezdődik az ostrom

Az orosz-ukrán háború eseményeit a 2022-es orosz invázió kezdeteitől monitorozó ukránpárti DeepState értékelte az eseményeket Harkiv megyében. A jelentések szerint szeptember 3-án az orosz rohamok
áttörték az ukrán védelmet Kupjanszknál, és észak felől mélyen behatoltak a város területére.
Elmondták, hogy valóban betört egy csapat gyalogos egészen a központig, de ez még nem egyértelműen az oroszok ellenőrzése alatt álló terület, sokkal inkább köztes szürkezónának tekinthető. Az elemzés rámutatott, hogy az oroszok jelenléte a külvárosi részeken egyáltalán nem új, már hetek óta elérték a külső peremet. Moszkva folyamatosan támadásokat indít, az egyik legnagyobb előnye a jelentős létszámfölény. Tegnap este már az oroszok bejelentették, hogy komoly haladást értek el, de az ukrán források eddig ezt nem erősítették meg.
A védelmi erők harcosai természetesen megpróbálják nullára csökkenteni ezeket a kísérleteket, de az ellenség gyalogsági fölénye megviseli ezt
– írják.
Kiemelték, hogy az oroszok átkaroló hadművelettel próbálkoznak dél felé, hogy ezzel elvágják a város védőit az utánpótlástól. Az elismerte a DeepState is, hogy a helyzet rendkívül nehéz a védelem számára, mivel a támadók nagyon közel kerültek az állásokhoz. Várhatóan a következő időszakban több támadást is indítani fognak, hogy megismerjék a gyenge pontokat, és minél több városrész felett szerezzék meg az ellenőrzést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
