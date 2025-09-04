Súlyos figyelmeztetés: a második világháború óta nem volt ilyen veszély, Amerika felkészületlen

Mitch McConnell, a republikánus párt korábbi szenátusi vezetője szerint a világ Donald Trump második elnöksége alatt a világ a "legveszélyesebb időszakba" lépett a második világháború óta. A Lexington Herald-Leadernek adott interjújában McConnell párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és az 1930-as évek között.

A 83 éves politikus különösen kritikusan nyilatkozott a Trump-adminisztráció vámokra összpontosító kereskedelempolitikájáról, amelyet az 1930-as évek izolacionista amerikai politikájához hasonlított. Történészek szerint ez utóbbi felgyorsította a világgazdasági válságot, ami végül a második világháborúhoz vezetett.

McConnell aggodalmát fejezte ki az USA felkészületlenségével kapcsolatban az autoriter rezsimekkel szemben.

Észak-Korea, Kína, Oroszország, Irán és Irán szövetségesei. Nagyon különböző országok, de egy közös vonásuk van: gyűlölnek minket"

– fogalmazott a szenátor.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban McConnell hangsúlyozta:

Amit el kell kerülnünk, az a háború végén megjelenő főcím: »Oroszország nyert, Amerika vesztett«. Ennek súlyos globális következményei lennének."

Kiemelte azt is, hogy az Ukrajnának papíron nyújtott amerikai támogatás összértékének mintegy fele valójában az Egyesült Államokon belüli befektetéseket jelent. Vagyis közel sem kapott Amerikától annyi fegyvert, mint amennyit az eddigi támogatás összértékének ki kellene tennie.

McConnell, aki 1985 óta szenátor és rekordnak számító 18 évig volt a republikánusok vezetője a szenátusban, idén jelentette be visszavonulását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images