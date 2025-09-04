Teljesen megváltozott az oroszok taktikája: ezzel minden borulhat Ukrajnában

Az orosz oldal szerint teljes átalakulás vár a harcokra Ukrajnában, miután a drónok használatában új taktikát vetettek be. A lap arról ír, hogy Moszkva a nyáron döntött a stratégia megváltoztatása mellett, mindez azt jelenti, hogy a hátországot és az utánpótlási útvonalakat támadják, ám emellett a frontvonal közelében is egyre gyakrabban alkalmazzák. Ezek mellett a légierő növelte a siklóbombák bevetéseinek számát, kifejezetten a közlekedési infrastruktúrára célozva. A témában Alekszandr Szladkov katonai tudósító, az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma alatt működő Köztanács tagja is kifejtette a véleményét.

Szerinte elsősorban a parancsnoki központok és a lőszerraktárak elleni támadások szaporodtak meg, szerinte csak szeptember 4-re virradóra összesen három helyen hajtottak végre ilyen támadást a frontvonal közelében. Harkiv megyében a fő útvonalakat támadták, valamint Szumi is Poltava térségében is hasonló célpontokra csaptak le. Elmondta, hogy a robbanások több közúti hidat is megsemmisítettek, ezzel nehezítve az ukránok utánpótlását.

Szladkov szerint a taktika lényege a következő:

a frontvonal egy bizonyos szakaszát blokád alá helyezzük a levegőből, hátulról pedig elvágjuk, nem engedve sem kijutni, sem bejutni.

Hozzátette, hogy ennek részeként egyetlen járműre akár több helikopter is támadhat. Szerinte ez a taktika biztosítja a folyamatos haladást, és hamarosan már támadásokra se lesz szükség a frontvonalon. A jövőben ezt a taktikai váltást nagy részben az fogja biztosítani, hogy a drónok gyártása erőteljesen felpörgött Oroszországban, ez pedig a jövőben még nagyobb támadásokat fog lehetővé tenni.

Az orosz katonai tudósító szavait érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel az orosz hadsereg legfontosabb taktikája a frontvonalon a számbéli fölényre, és a folyamatos támadásokra alapszik. Ebben egyelőre nem látható éles változás, továbbra is a gyalogsági akciókra építik a területszerző akciókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images