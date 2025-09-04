Teljesen megváltozott az oroszok taktikája: ezzel minden borulhat Ukrajnában

Az orosz oldal szerint teljes átalakulás vár a harcokra Ukrajnában, miután a drónok használatában új taktikát vetettek be. A lap arról ír, hogy Moszkva a nyáron döntött a stratégia megváltoztatása mellett, mindez azt jelenti, hogy a hátországot és az utánpótlási útvonalakat támadják, ám emellett a frontvonal közelében is egyre gyakrabban alkalmazzák. Ezek mellett a légierő növelte a siklóbombák bevetéseinek számát, kifejezetten a közlekedési infrastruktúrára célozva. A témában Alekszandr Szladkov katonai tudósító, az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma alatt működő Köztanács tagja is kifejtette a véleményét.
Szerinte elsősorban a parancsnoki központok és a lőszerraktárak elleni támadások szaporodtak meg, szerinte csak szeptember 4-re virradóra összesen három helyen hajtottak végre ilyen támadást a frontvonal közelében. Harkiv megyében a fő útvonalakat támadták, valamint Szumi is Poltava térségében is hasonló célpontokra csaptak le. Elmondta, hogy a robbanások több közúti hidat is megsemmisítettek, ezzel nehezítve az ukránok utánpótlását.
Szladkov szerint a taktika lényege a következő:
a frontvonal egy bizonyos szakaszát blokád alá helyezzük a levegőből, hátulról pedig elvágjuk, nem engedve sem kijutni, sem bejutni.
Hozzátette, hogy ennek részeként egyetlen járműre akár több helikopter is támadhat. Szerinte ez a taktika biztosítja a folyamatos haladást, és hamarosan már támadásokra se lesz szükség a frontvonalon. A jövőben ezt a taktikai váltást nagy részben az fogja biztosítani, hogy a drónok gyártása erőteljesen felpörgött Oroszországban, ez pedig a jövőben még nagyobb támadásokat fog lehetővé tenni.
Az orosz katonai tudósító szavait érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel az orosz hadsereg legfontosabb taktikája a frontvonalon a számbéli fölényre, és a folyamatos támadásokra alapszik. Ebben egyelőre nem látható éles változás, továbbra is a gyalogsági akciókra építik a területszerző akciókat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kicsit alábbhagyott a magyarok vásárlási kedve a nyár közepén
Éves összevetésben is mérsékelt volt a növekedés.
Nagy lassulás a BYD-nál - Visszavágták az eladási terveket
Profitcsökkenés és árháború.
Jó hír érkezett a kormánytól: évi 1 millió forintos ajándék készül 100 ezer magyarnak
Összefoglaljuk, mit tudunk már az új pénzügyi lehetőségről.
Rohamra indult az orosz hadsereg: betörtek az erődvárosba, kezdődik az ostrom
Évek óta próbálkoznak ezzel.
Már látják, milyen lehet az időjárás a horvát utószezonban
Van, aki szívesen utazik ősszel is.
Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén
Crypto Bros.
"Haldoklik" a világ egyik legnagyobb és legidősebb jéghegye: darabokra hullik és megsemmisül
Heteken belül nem lesz azonosítható.
Turbófokozatra kapcsol a Rothschild: utánaerednek a Közel-Keletre költöző dúsgazdagoknak
"Egy évtizednyi növekedés egyetlen lépésben" - fogalmazott a vezérigazgató.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.