Trump: ideje, hogy Európa leálljon az orosz olaj vásárlásával

Trump ma online csatlakozott az Ukrajnát támogató "Hajlandók koalíciójának" megbeszéléséhez, állítólag
itt hangzott el az, hogy Európának le kell állnia az orosz olaj vásárlásával.
Trump elnök hangsúlyozta, hogy Európának le kell állítania az orosz olaj vásárlását, amely a háborút finanszírozza – mivel Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd euró bevételre tett szert az EU-nak történő üzemanyag-eladásokból"
– közölte egy fehér házi tisztviselő.
Az amerikai elnök azt is kiemelte, hogy az európai vezetőknek gazdasági nyomást kell gyakorolniuk Kínára, amiért finanszírozza Oroszország háborús erőfeszítéseit.
Az Európai Bizottság már javaslatot tett az orosz olaj- és gázimport 2028. január 1-jéig történő fokozatos megszüntetésére, mivel Brüsszel meg kívánja szakítani az Oroszországgal fennálló több évtizedes energetikai kapcsolatait az Ukrajna ellen 2022-ben indított invázió retorziójaként.
Zelenszkij elnök is beszélt Trump felhívásáról: ő Magyarországot és Szlovákiát említette, mint az orosz energiahordozók legnagyobb európai kliensei. Azt nem tudni, Trump explicit említette-e hazánkat és északi szomszédunkat a konferencián.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
