Trump titokzatos bejelentést tett az orosz-ukrán háborúról: „Valami történni fog”
Donald Trump továbbra is elkötelezett az orosz-ukrán béketárgyalások mellett, annak ellenére, hogy egyre bizonytalanabb a közvetlen Putyin-Zelenszkij találkozó lehetősége.

Az amerikai elnök a CBS News csütörtöki jelentése szerint telefonos interjúban nyilatkozott a békefolyamatról.

Figyelemmel kísérem a helyzetet, és beszéltem is Putyin elnökkel és Zelenszkij elnökkel

- mondta Trump.

Valami történni fog, de még nem állnak készen. Valami történni fog. Meg fogjuk oldani ezt a helyzetet.

Az amerikai elnök augusztus elején találkozott Vlagyimir Putyinnal Alaszkában, majd nem sokkal később európai vezetők jelenlétében az ukrán elnökkel is Washingtonban is. Ezt követően Trump hangsúlyozta, hogy egy személyes találkozónak kell következnie Kijev és Moszkva között, de a béketárgyalások látványosan elakadtak. A Fehér Ház vezetője többször is utolsó határidőt adott Moszkvának, de végül nem történt látványos változás.

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

