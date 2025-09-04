  • Megjelenítés
Véget ért a párizsi békecsúcs – Bejelentést tett Zelenszkij elnök
Véget ért a Párizsban szervezett ukrajnai háborús békecsúcs, az eseményen Kijev szövetségesei megvitatták, mit tudnak tenni a háború lezárásáért és Ukrajna biztonságának garantálásáért. A találkozó után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-en foglalta össze a főbb tanulságokat.

Zelenszkij elnök szerint a találkozón 30 ország vett részt – mind Ukrajna szövetségesei (Oroszország nem volt jelen).

Azt írja az ukrán elnök: minden ország hajlandó hozzájárulni valamilyen formában Ukrajna biztonságához, földön, vízen, levegőben és a kibertérben. Azt, hogy mely ország pontosan milyen hozzájárulást tervez, az ukrán vezető nem részletezte.

Zelenszkij megjegyzi: a résztvevők mind egyetértenek abban, hogy a legjobb biztonsági garancia az erős ukrán haderő.

Arra is kitért, hogy Kijev és szövetségesei úgy látják, hogy Oroszország szándékosan húzza az időt a tárgyalásokkal kapcsolatosan és nem akarják lezárni a háborút. Ezért az EU és Japán újabb szankciós csomagot készítenek elő.

Zelenszkij végül köszönetet mondott Ukrajna szövetségeseinek és Trump elnöknek.

