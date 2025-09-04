Volt orosz elnök: megvan a terv, Moszkva hogyan szerezné vissza a befagyasztott vagyonokat, ez fájni fog Kijevnek

Medvegyev az háború eleje óta több alkalommal jelentett már ki meghökkentő dolgokat, fenyegetett atomháborúval, vagy éppen rajzolta volna át Ukrajna teljes térképét alternatív módon. 2025 nyarán aztán a meredek kijelentésekre Donald Trump amerikai elnök reagált, még nukleáris tengeralattjárókat is küldött az orosz partok közelébe a kijelentése megerősítéséhez. Akkor sikerült deeszkalálni a helyzetet. Medvegyev viszont azóta is folyamatosan kommentálja az eseményeket, legutóbb éppen azt, hogy az Egyesült Királyság az országban lefagyasztott orosz vagyonokból származó kamatok egy részét Ukrajnának utalta.

Visszaadni a lefoglaltakat természetes formában. Vagyis „ukrán földdel” és más, azon található ingó és ingatlan vagyonnal. (Természetesen nem az új orosz régiók földjeiről beszélek, azok amúgy is a mieink.)

– írta ki a Telegram csatornájára.

A korábbi orosz államfő tehát azzal „venné vissza” az Ukrajnának kiutalt vagyonokat, hogy további területeket foglalna el az országból, de kifejezetten olyanokat, amelyeket Moszkva „nem annektált” magához 2022-ben. Mindez azt jelentheti, hogy a London által elutalt 1,3 milliárd eurót ezen a módon „szereznék vissza”. Azt nem derült ki, hogy

ekkora összegért pontosan mekkora területet kellene elfoglalnia az orosz hadseregnek, hogy „egálba kerüljenek”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio