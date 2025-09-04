Oroszország nem szándékozik külföldi beavatkozásról tárgyalni Ukrajnában, amely alapvetően elfogadhatatlan és aláássa a biztonság minden formáját

– jelentette ki a szóvivő.

Kijelentését arra reagálva tette, hogy az Európai Bizottság elnök, Ursula von der Leyen korábban arról beszélt, hogy létezik „egyértelmű terv csapatok Ukrajna területére történő esetleges küldésére a tűzszünet utáni biztonsági garanciák biztosítása részeként”. Hozzáfűzte, hogy az ezzel kapcsolatos részletek kidolgozása gyors ütemben halad. Zaharova erre úgy reagált, hogy szerinte az Európai Bizottság „egyszerűen felülmúlta önmagát”. Kiemelte, hogy a testület elnöke militáns hangnemet vett fel, mivel két részre osztotta Ukrajna védelmét: egy erős ukrán hadseregre, és az országban tartózkodó külföldi koalíciós katonai csoportra. Zaharova kifejtette, hogy

a javaslatból teljességgel hiányzik az orosz álláspont, ezért a legközelebb ennek mentén kellene másik elképzelést felvázolni.

