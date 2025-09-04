  • Megjelenítés
Zaharova: Európa nagy terve teljességgel elfogadhatatlan Oroszország számára
Globál

Zaharova: Európa nagy terve teljességgel elfogadhatatlan Oroszország számára

Portfolio
Az orosz külügy szóvivője, Marija Zaharova reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetőjének nyilatkozatára – számolt be a TASZSZ.

Oroszország nem szándékozik külföldi beavatkozásról tárgyalni Ukrajnában, amely alapvetően elfogadhatatlan és aláássa a biztonság minden formáját

– jelentette ki a szóvivő.

Kijelentését arra reagálva tette, hogy az Európai Bizottság elnök, Ursula von der Leyen korábban arról beszélt, hogy létezik „egyértelmű terv csapatok Ukrajna területére történő esetleges küldésére a tűzszünet utáni biztonsági garanciák biztosítása részeként”. Hozzáfűzte, hogy az ezzel kapcsolatos részletek kidolgozása gyors ütemben halad. Zaharova erre úgy reagált, hogy szerinte az Európai Bizottság „egyszerűen felülmúlta önmagát”. Kiemelte, hogy a testület elnöke militáns hangnemet vett fel, mivel két részre osztotta Ukrajna védelmét: egy erős ukrán hadseregre, és az országban tartózkodó külföldi koalíciós katonai csoportra. Zaharova kifejtette, hogy

a javaslatból teljességgel hiányzik az orosz álláspont, ezért a legközelebb ennek mentén kellene másik elképzelést felvázolni.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán tüzérségi tűz a frontvonal közelében
Globál
Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility