Zelenszkij azt mondja, Trump nem örül annak, amit Magyarország csinál

Donald Trump amerikai elnök nem örül annak, hogy európai országok, köztük Magyarország és Szlovákia orosz olajat vásárolnak – állítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a párizsi diplomáciai csúcs után beszélt.

Trump elnök nem örül annak, hogy Európa orosz olajat vásárol. Egyebek mellett két ilyen ország is van: Szlovákia és Magyarország”

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna azért támadja Oroszország energiahálózatát, mert az oroszok is támadják az ukrán energiahálózatot.

Egy csomó pénzt keresnek ezekkel az erőforrásokkal. Ezt pedig fegyverekre költik ellenünk. Ez a két ország [Szlovákia és Magyarország] közben meg Trump elnöknek reklamál, hogy Ukrajna ilyen meg olyan. Hogy miattunk nem tudnak annyi olajat venni az oroszoktól”

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: Portfolio