  • Megjelenítés
Zelenszkij azt mondja, Trump nem örül annak, amit Magyarország csinál
Globál

Zelenszkij azt mondja, Trump nem örül annak, amit Magyarország csinál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök nem örül annak, hogy európai országok, köztük Magyarország és Szlovákia orosz olajat vásárolnak – állítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a párizsi diplomáciai csúcs után beszélt.

Trump elnök nem örül annak, hogy Európa orosz olajat vásárol. Egyebek mellett két ilyen ország is van: Szlovákia és Magyarország”

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna azért támadja Oroszország energiahálózatát, mert az oroszok is támadják az ukrán energiahálózatot.

Egy csomó pénzt keresnek ezekkel az erőforrásokkal. Ezt pedig fegyverekre költik ellenünk. Ez a két ország [Szlovákia és Magyarország] közben meg Trump elnöknek reklamál, hogy Ukrajna ilyen meg olyan. Hogy miattunk nem tudnak annyi olajat venni az oroszoktól”

– tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Izrael
Globál
Kitiltotta Izrael Európa egyik legerősebb vezetőjét
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility