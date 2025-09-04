  • Megjelenítés
Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Globál

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Lehet, hogy az ukrajnai háború valóban a „koreai forgatókönyvhöz” hasonlóan ér majd véget, vagyis békeszerződés és a konfliktus rendezése nélkül befagynak a frontvonalak - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia Le Point napilapnak. Donald Trump amerikai elnök hamarosan felhívja majd Vlagyimir Putyint, hogy megtudja, „merre megyünk” az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatosan – idézi az amerikai vezetőt a Guardian. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Zelenszkij belengette a háború lehetséges lezárását, utolsó esélyt kap Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
trump nawrocki
Globál
Trump hatalmas ígéretet tett az európai országnak
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility