18 évnyi szenvedés után végre elindult az elátkozott harckocsi sorozatgyártása

Majdnem 18 évnyi tervezés, fejlesztés, újratervezés, teljes átgondolás és ismételt újratervezés után elindult a török Altay harckocsi sorozatgyártása.

Törökország még 2007-ben állt neki az Altay harckocsi fejlesztésének, a cél az volt, hogy létrehozzanak egy negyedik generációs páncélost, melyet részben külföldi alkatrészek felhasználásával

Törökországban tudnak sorozatgyártani.

A projektet azonban rengeteg probléma hátráltatta, ilyen egyebek mellett, hogy

a harckocsi a dél-koreai Hyundai Rotem K2 Black Panter tankon alapult, de Szöul út közben kitalálta, hogy számos érzékeny technológiai elemet nem akar exportálni.

de Szöul út közben kitalálta, hogy számos érzékeny technológiai elemet nem akar exportálni. Németország gyártotta volna a harckocsi motorját és váltórendszerét, de Berlin embargót helyezett ki a török hadiiparra a 2016-os Szíria elleni invázió miatt.

Belső tulajdonosi és menedzsmentbeli viták bénították meg a harckocsi gyártásában kulcsfontosságú BMC vállalat működését.

Időközben a szíriai (és ukrajnai) háború fő tanulságai alapján teljesen megváltoztak a fejlesztési követelmények.

Szóval az Altay harckocsit egy tucatszor kellett szinte teljesen áttervezni,

ráadásul a semmiből fel kellett építeni az alkatrészek gyártásához szükséges belföldi kapacitásokat is, így teljesen új, török gyártmányú motort, váltórendszert, tűzvezető rendszert és elektronikus harcászati rendszereket kellett hozzá tervezni.

Ma viszont bejelentette a török sajtó:

végre elindult az Altay harckocsi sorozatgyártása, a gyártósorok kész vannak, az első gép összeszerelése már megindult a napokban.

Az első teljesen török gyártmányú Altay harckocsi a BMC üzemének hivatalos megnyitójára készen lesz.

ALTAY tankı seri üretime geçti!Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankı seri üretime başladı.Ankara’daki yeni üretim üssünde ilk teslimatlar yakında yapılacak.https://t.co/nyhIiQ650f https://t.co/nyhIiQ650f — gdh defence (@gdhdefence) September 5, 2025

Címlapkép: CeeGee, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons