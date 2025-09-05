A NATO egyik legerősebb hatalma elleni atomcsapást gyakorolja Moszkva

Az ukrán lap szerint Zapad-2025 nevű katonai művelet jóval több mint egy átlagos gyakorlat, valójában

Oroszország és Fehéroroszország egy Lengyelország elleni nukleáris csapásmérő gyakorlatot tart.

A fenyegetésre válaszul Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy Varsó kész bármilyen provokációra reagálni. Korábban a fehérorosz védelmi minisztérium jelentette ki, hogy a gyakorlat során nukleáris fegyverek kilövését is elpróbálják. Korábban már az is nyilvánosságra került, hogy a két ország csapatai közvetlenül a lengyel határ mellett is manővereket hajtanak majd végre.

Az idei gyakorlatok során a következő dolgokra helyezik majd a legnagyobb hangsúlyt:

szimulált légvédelmi műveletek,

gépesített erők által támogatott előrenyomulások,

az elektronikus hadviselés aktív alkalmazása, különös tekintettel a kommunikációra és a közlekedésre,

tartalékosok tömeges bevonása és a helyi hatóságok mozgósítása.

A lap szerint az ukrán határ közelében is mozgolódni fognak a katonák, ez pedig azt a célt szolgálja, hogy Kijev a frontvonal közeléből vonja el az erőit, ezzel gyengítve magát a harcokban.

Lengyelország korábban kijelentette, hogy szoros figyelemmel kíséri az eseményeket, és adott esetben kész lépni is:

Szövetségeseinkkel közösen megfelelő válaszokat készítünk azokra az agresszív manőverekre, amelyeket Oroszország és Fehéroroszország a határaink közelében folytat. Ezek már eleve agresszívak; támadást szimulálnak, nem védekezést. Ne áltassuk magunkat

– mondta Tusk, majd hozzátette, hogy adott esetben válaszolnak is, és ekkor a résztvevőknek „súlyos következményekkel kell szembenézninük”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images