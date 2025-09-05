  • Megjelenítés
A SpaceX űrhajója elmozdította a Nemzetközi Űrállomást
Globál

A SpaceX űrhajója elmozdította a Nemzetközi Űrállomást

Portfolio
A SpaceX Dragon űrhajó sikeresen emelte magasabbra a Nemzetközi Űrállomás pályáját egy tesztmanőver során, ami fontos lépés az amerikai űrállomás-fenntartási képességek fejlesztésében - írta meg a Space.com.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A SpaceX Dragon teherűrhajója szeptember 3-án, szerdán sikeresen végrehajtotta a Nemzetközi Űrállomás (ISS) pályaemelési tesztjét a NASA közleménye szerint.

A művelet során az ISS-hez kapcsolódó teherűrhajó 5 percre begyújtotta két Draco hajtóművét, amivel 419,9x412 kilométeres magasságba emelte a Föld körül keringő laboratóriumot.

Az ISS átlagosan 400 kilométeres magasságban kering a Föld körül, de a légköri ellenállás miatt természetes módon folyamatosan veszít magasságából. Bár ilyen magasságban a légkör már rendkívül ritka, a kevés molekula hosszú távon hatással lehet az állomás pályájára. Ezért az állomás ellátásáról gondoskodó teherűrjárművek néhány havonta megemelik az űrállomás pályáját.

Ezt a feladatot eddig főként orosz Progressz űrhajók végezték, de Oroszország akár már 2028-ban kiléphet az ISS-programból. (Az űrállomás várhatóan 2030 végéig vagy 2031 elejéig marad működésben.)

A NASA ezért az elmúlt években az amerikai utánpótlást biztosító járműveket – a SpaceX Dragon és a Northrop Grumman Cygnus űrhajóit – kérte fel pályaemelési tesztek végrehajtására. A SpaceX első ilyen tesztje 2024. november 8-án történt. 

A NASA szerint ezek a tesztek egy másik SpaceX-feladat szempontjából is fontosak lesznek: az ISS későbbi, ellenőrzött módon történő megsemmisítéséhez. A SpaceX-et 2024 júliusában bízták meg azzal, hogy egy speciális Dragon űrhajóval irányított módon csökkentse az űrállomás magasságát, amelyet követően az állomás ellenőrzöt körülmények között beléphet a Föld légkörébe, ahol a nagy része elég majd a zuhanás során.

A jelenlegi manővert végző Dragon űrhajó várhatóan december végéig vagy január elejéig marad az űrállomáson, tudományos anyagokkal és az ISS-ről eltávolított tárgyakat szállítva visszatér a Földre.

Kapcsolódó cikkünk

Jó hírt közölt Elon Musk: három kudarc után sikeres volt a Starship tesztrepülése

Hamarosan újra felszáll Amerika szupertitkos űrrepülőgépe

Az űrben készül egy új háborúra az EU, nagy előkészületek kellenek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
repulogep-hordozo-usa-nato-hajo-flotta
Globál
Amerika begyújtotta a rakétákat: tömegesen érkezhetnek a jövő szuperdrónjai a repülőgép-hordozókra
Pénzcentrum
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility