A SpaceX űrhajója elmozdította a Nemzetközi Űrállomást

A SpaceX Dragon teherűrhajója szeptember 3-án, szerdán sikeresen végrehajtotta a Nemzetközi Űrállomás (ISS) pályaemelési tesztjét a NASA közleménye szerint.

A művelet során az ISS-hez kapcsolódó teherűrhajó 5 percre begyújtotta két Draco hajtóművét, amivel 419,9x412 kilométeres magasságba emelte a Föld körül keringő laboratóriumot.

Az ISS átlagosan 400 kilométeres magasságban kering a Föld körül, de a légköri ellenállás miatt természetes módon folyamatosan veszít magasságából. Bár ilyen magasságban a légkör már rendkívül ritka, a kevés molekula hosszú távon hatással lehet az állomás pályájára. Ezért az állomás ellátásáról gondoskodó teherűrjárművek néhány havonta megemelik az űrállomás pályáját.

Ezt a feladatot eddig főként orosz Progressz űrhajók végezték, de Oroszország akár már 2028-ban kiléphet az ISS-programból. (Az űrállomás várhatóan 2030 végéig vagy 2031 elejéig marad működésben.)

A NASA ezért az elmúlt években az amerikai utánpótlást biztosító járműveket – a SpaceX Dragon és a Northrop Grumman Cygnus űrhajóit – kérte fel pályaemelési tesztek végrehajtására. A SpaceX első ilyen tesztje 2024. november 8-án történt.

A NASA szerint ezek a tesztek egy másik SpaceX-feladat szempontjából is fontosak lesznek: az ISS későbbi, ellenőrzött módon történő megsemmisítéséhez. A SpaceX-et 2024 júliusában bízták meg azzal, hogy egy speciális Dragon űrhajóval irányított módon csökkentse az űrállomás magasságát, amelyet követően az állomás ellenőrzöt körülmények között beléphet a Föld légkörébe, ahol a nagy része elég majd a zuhanás során.

A jelenlegi manővert végző Dragon űrhajó várhatóan december végéig vagy január elejéig marad az űrállomáson, tudományos anyagokkal és az ISS-ről eltávolított tárgyakat szállítva visszatér a Földre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images