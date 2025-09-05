Amerika begyújtotta a rakétákat: tömegesen érkezhetnek a jövő szuperdrónjai a repülőgép-hordozókra

A Breaking Defense által megszerzett haditengerészeti dokumentum szerint az Anduril, a Northrop Grumman, a Boeing és a General Atomics kapott megbízást a repülőgép-hordozókon használható autonóm harci drónok koncepcionális terveinek kidolgozására. A Lockheed Martin eközben a drónok "közös irányítási" rendszerének fejlesztésén dolgozik. A korábban nyilvánosan nem ismert szerződések egyértelműen jelzik, hogy
a haditengerészet kiemelten kezeli a repülőgép-hordozók fedélzetéről indítható "hűséges szárnysegéd" (loyal wingman) koncepció megvalósítását.
Bár mind a haditengerészet, mind a légierő fejleszt Collaborative Combat Aircraft (CCA) programot, a haditengerészet munkája eddig nagyrészt titokban zajlott.
A haditengerészet egyedi követelménye, hogy a drónoknak képesnek kell lenniük repülőgép-hordozókról fel- és leszállni. A szolgálat már most is tökéletesíti az autonóm hordozófedélzeti repüléseket az MQ-25 pilóta nélküli légi utántöltő programján keresztül, amelyet a Boeing tervez, és várhatóan 2026-ban már hordozókról fog üzemelni. A haditengerészet jelentősen alacsonyabb, körülbelül
15 millió dolláros egységárat céloz meg, szemben a légierő 25-30 millió dolláros árával.
Stephen Tedford ellentengernagy korábban elmondta, hogy ez az alacsonyabb ár lehetővé tenné, hogy egyetlen CCA-t többször is bevetsenek megfigyelési és csapásmérési küldetésekre, mielőtt életciklusát egyirányú támadó drónként fejezné be.
US Navy to fly MQ-25 from aircraft carrier in 2026 https://t.co/osQfqbki0f pic.twitter.com/YRT8qVvCLt https://t.co/osQfqbki0f— FlightGlobal (@FlightGlobal) August 27, 2025
Tavaly novemberben a haditengerészet egy olyan demonstrációt hajtott végre, ahol Unmanned Carrier Aviation Mission Control Station (UMCS) rendszerével irányított egy General Atomics MQ-20 Avenger drónt. Az UMCS a Lockheed Martin MDCX autonóm platformján alapul, amelyet a cég titkos Skunk Works részlege fejlesztett ki. A légierő CCA programjában már előrehaladottabb szakaszban vannak: a General Atomics YFQ-42A jelű drónja már tesztrepüléseket végez, míg az Anduril YFQ-44A modellje a közeljövőben kezdi meg a repülési teszteket. A légierő terve szerint kezdetben akár 1000 drónt is hadrendbe állítanának, és több körben is lehetőséget biztosítanának a gyártóknak új tervek bemutatására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
