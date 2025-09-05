  • Megjelenítés
Amerika begyújtotta a rakétákat: tömegesen érkezhetnek a jövő szuperdrónjai a repülőgép-hordozókra
Globál

Amerika begyújtotta a rakétákat: tömegesen érkezhetnek a jövő szuperdrónjai a repülőgép-hordozókra

Portfolio
Az amerikai haditengerészet négy nagy repülőgépipari vállalattal kötött szerződést hordozófedélzeti autonóm harci drónok tervezésére, miközben a Lockheed Martin a közös irányítási rendszeren dolgozik - írta a Breaking Defense.

A Breaking Defense által megszerzett haditengerészeti dokumentum szerint az Anduril, a Northrop Grumman, a Boeing és a General Atomics kapott megbízást a repülőgép-hordozókon használható autonóm harci drónok koncepcionális terveinek kidolgozására. A Lockheed Martin eközben a drónok "közös irányítási" rendszerének fejlesztésén dolgozik. A korábban nyilvánosan nem ismert szerződések egyértelműen jelzik, hogy

a haditengerészet kiemelten kezeli a repülőgép-hordozók fedélzetéről indítható "hűséges szárnysegéd" (loyal wingman) koncepció megvalósítását.

Bár mind a haditengerészet, mind a légierő fejleszt Collaborative Combat Aircraft (CCA) programot, a haditengerészet munkája eddig nagyrészt titokban zajlott.

A haditengerészet egyedi követelménye, hogy a drónoknak képesnek kell lenniük repülőgép-hordozókról fel- és leszállni. A szolgálat már most is tökéletesíti az autonóm hordozófedélzeti repüléseket az MQ-25 pilóta nélküli légi utántöltő programján keresztül, amelyet a Boeing tervez, és várhatóan 2026-ban már hordozókról fog üzemelni. A haditengerészet jelentősen alacsonyabb, körülbelül

15 millió dolláros egységárat céloz meg, szemben a légierő 25-30 millió dolláros árával.

Stephen Tedford ellentengernagy korábban elmondta, hogy ez az alacsonyabb ár lehetővé tenné, hogy egyetlen CCA-t többször is bevetsenek megfigyelési és csapásmérési küldetésekre, mielőtt életciklusát egyirányú támadó drónként fejezné be.

Tavaly novemberben a haditengerészet egy olyan demonstrációt hajtott végre, ahol Unmanned Carrier Aviation Mission Control Station (UMCS) rendszerével irányított egy General Atomics MQ-20 Avenger drónt. Az UMCS a Lockheed Martin MDCX autonóm platformján alapul, amelyet a cég titkos Skunk Works részlege fejlesztett ki. A légierő CCA programjában már előrehaladottabb szakaszban vannak: a General Atomics YFQ-42A jelű drónja már tesztrepüléseket végez, míg az Anduril YFQ-44A modellje a közeljövőben kezdi meg a repülési teszteket. A légierő terve szerint kezdetben akár 1000 drónt is hadrendbe állítanának, és több körben is lehetőséget biztosítanának a gyártóknak új tervek bemutatására.

Kapcsolódó cikkünk

Trump háborúra készül: megindultak az F-35-ösök

Egyre durvul a helyzet Amerikában - Vadászgépek zúgtak el a haditengerészet hajója mellett

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2152387282
Globál
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility