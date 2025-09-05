Atomháborús repülőgépet tesztel Amerika

A tesztrepülések az E-4C Survivable Airborne Operations Control (SAOC) rendszerrel az ohiói Daytonban található Aviation Innovation and Technology Centerben zajlanak - az SNC az első repülést augusztus 7-én hajtotta végre. A tesztelés következő szakasza 2026-ban kezdődik, elsősorban Daytonban és a kansasi Wichitában.

A SAOC egy olyan légi irányítóközpontként fog szolgálni, amely nukleáris háború vagy más katasztrófa esetén lehetővé tenné az elnök számára, hogy a levegőből irányítsa az amerikai erőket és továbbítsa a parancsokat.

A légierő 2024-ben 13 milliárd dolláros szerződést kötött az SNC-vel öt SAOC repülőgép építésére, amelyek a légierő négy elöregedett E-4B Nightwatch repülőgépét váltják fel. A Sierra Nevada várhatóan 2036 júliusára fejezi be a munkát.

A repülőgépeket erősen módosított Boeing 747-8 repülőgépekből építik. A Sierra Nevada megerősíti a gépeket a sugárzás és az elektromágneses impulzusok elleni védelem érdekében, valamint kommunikációs antennákat, számítógépeket és küldetési rendszereket telepít rájuk.

Az első SAOC-nak szánt 747-8 2024 júniusában érkezett meg a Sierra Nevada daytonban található innovációs és technológiai központjába, körülbelül másfél hónappal a szerződés megkötése után. Azóta három további 747-8 követte, a negyedik 2025 áprilisában érkezett meg.

Címlapkép forrása: Airman 1st Class Megan Floyd, Public domain, via Wikimedia Commons