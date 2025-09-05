Anna Tsivilova orosz védelmi miniszterhelyettes a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon kijelentette, hogy az ukrajnai háborúból visszatérő sérült katonák miatt Oroszország világelsővé vált a művégtagok gyártásában.

Valószínűleg most mi vezetünk ezen a területen. Éppen a különleges katonai művelet résztvevői tették lehetővé, hogy ilyen kiemelt szintre jussunk

- fogalmazott a miniszterhelyettes, aki a brit, amerikai és uniós szankciós listák szerint Vlagyimir Putyin elnök közeli rokona.

Bár Moszkva szigorúan titkosként kezeli a háborús veszteségekre vonatkozó adatokat, a brit védelmi minisztérium becslése szerint több mint egymillió orosz katona halt meg vagy sebesült meg az ukrajnai invázió kezdete óta. Ez összhangban van az amerikai CSIS kutatóintézet tanulmányával, amely 250 ezer halálos áldozatot és összesen 950 ezer fő feletti veszteséget valószínűsít.

A magas veszteségi arányra utal az orosz temetkezési ipar fellendülése is - 2025 első négy hónapjában 12,7%-kal nőttek az ágazat bevételei az előző év azonos időszakához képest. Az orosz kormányzati adatok szerint 2024-ben 60 ezerrel több művégtagot adtak ki, mint 2021-ben, ami 65%-os növekedést jelent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images