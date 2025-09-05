  • Megjelenítés
Elmondták az oroszok, miért hívták Moszkvába Zelenszkijt - A Kreml szerint nem arról van szó, amit mindenki gondol
Globál

Elmondták az oroszok, miért hívták Moszkvába Zelenszkijt - A Kreml szerint nem arról van szó, amit mindenki gondol

MTI
Beszélni és nem kapitulálni hívta meg az orosz elnök ukrán hivatali partnerét Moszkvába - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken, a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

Moszkvába beszélgetni hívták meg őt (Volodimir Zelenszkijt), nem pedig azért, hogy hogy kapituláljon

- mondta Peszkov.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, az orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy ez Putyin javaslata volt. Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy "látszik a fény az alagút végén".

Megismételte, hogy Oroszország kész békés úton elérni Ukrajnával kapcsolatos céljait, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a "különleges hadműveletet".

A tárgyalások megkezdése óta Oroszország rendszeresen áll elő olyan követelésekkel, amelyekről ők is tudják, hogy Ukrajna nem fogja teljesíteni őket (a legprominensebb ezek közül egyértelműen a meg nem szállt ukrán területek átadása). Emellett az orosz légierő továbbra is tömegesen támad minden, nem egyértelműen oroszpárti elemző szerint civil célpontnak számító objektumokat Ukrajnában.

Kapcsolódó cikkünk

Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Méghogy megharagudott Trump Putyinra - Éppen most döntenék be a NATO keleti szárnyának védelmét

Visszadobta Oroszország a NATO békejavaslatát: ez teljességgel elfogadhatatlan!

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
altay
Globál
18 évnyi szenvedés után végre elindult az elátkozott harckocsi sorozatgyártása
Pénzcentrum
Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility