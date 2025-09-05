Elmondták az oroszok, miért hívták Moszkvába Zelenszkijt - A Kreml szerint nem arról van szó, amit mindenki gondol

Beszélni és nem kapitulálni hívta meg az orosz elnök ukrán hivatali partnerét Moszkvába - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken, a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

Moszkvába beszélgetni hívták meg őt (Volodimir Zelenszkijt), nem pedig azért, hogy hogy kapituláljon

- mondta Peszkov.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, az orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy ez Putyin javaslata volt. Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy "látszik a fény az alagút végén".

Megismételte, hogy Oroszország kész békés úton elérni Ukrajnával kapcsolatos céljait, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a "különleges hadműveletet".

A tárgyalások megkezdése óta Oroszország rendszeresen áll elő olyan követelésekkel, amelyekről ők is tudják, hogy Ukrajna nem fogja teljesíteni őket (a legprominensebb ezek közül egyértelműen a meg nem szállt ukrán területek átadása). Emellett az orosz légierő továbbra is tömegesen támad minden, nem egyértelműen oroszpárti elemző szerint civil célpontnak számító objektumokat Ukrajnában.

Címlapkép forrása: Shutterstock