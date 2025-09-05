  • Megjelenítés
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Csütörtökön a párizsi békecsúcs után huszonhat nyugati ország vállalta, hogy békefenntartókat küldene Ukrajnába. Moszkva szerint a háború lezárásának kulcsa az orosz területi nyereségek - ide értve a csak részben elfoglalt megyék teljes átadását - elismerése. Donald Trump amerikai elnök az orosz energiahordozók bojkottjára szólította fel Európát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
