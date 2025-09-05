Itt az újabb fordulat: lehet, hogy a hírszerzés is benne volt az Epstein-ügyben

Luna, a floridai republikánus képviselő és a Szövetségi Titkok Titkosításának Feloldásával Foglalkozó Munkacsoport elnöke szeptember 5-én az X platformon közzétett bejegyzésében kijelentette:

Véleményem szerint egyértelműen van hírszerzési kapcsolat.

Hozzátette, hogy az áldozatok ügyvédje által említett országok között szerepelt Szaúd-Arábia, Oroszország és Izrael, valamint egy korábbi CIA-igazgató a Bush-adminisztráció idejéből.

Az Igazságügyi Minisztérium nemrég több mint 30 000 oldalnyi dokumentumot tett közzé az Epstein-nyomozásokkal kapcsolatban. Luna szerint a vizsgálat célja nemcsak az áldozatok számára történő igazságszolgáltatás, hanem büntetőjogi ajánlások megfogalmazása is az Igazságügyi Minisztérium felé. Trump elnök kritikát kapott saját támogatóitól is az Epstein-akták kezelése miatt. Sokan úgy vélik, hogy

továbbra is elhallgatnak információkat Epstein tevékenységeiről és haláláról, amelyet a hivatalos álláspont szerint börtönben elkövetett öngyilkosság okozott.

Trump az Ovális Irodában az Epstein-áldozatok kongresszusi megjelenése után „soha véget nem érő demokrata átverésnek” nevezte az ügyet, és párhuzamot vont a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatos összeesküvés-elméletekkel.

