Kimondta Putyin: lőni fogunk a NATO-ra, ha Ukrajnába megy

Ha bármilyen csapatok megjelennek ott, különösen most, a katonai műveletek során, abból indulunk ki, hogy ezek legitim célpontok lesznek

- fogalmazott az orosz elnök Vlagyivosztokban.

A kijelentés azt követően hangzott el, hogy 26 ország, az úgynevezett "készséges koalíció" tagjai egy párizsi találkozón kötelezettséget vállaltak arra, hogy a háború utáni biztonsági intézkedések részeként csapatokat küldenek Ukrajnába.

Putyin szerint nincs ok külföldi csapatok ukrajnai telepítésére, ha béke van, és állítása szerint betartana minden olyan megállapodást, amely véget vet a háborúnak.

Oroszország korábban már megsértett béke- és biztonsági szerződéseket, többek között a Budapesti Memorandumot a Krím annektálásával és Ukrajna megtámadásával.

