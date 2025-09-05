  • Megjelenítés
FONTOS Kimondta Putyin: lőni fogunk a NATO-ra, ha Ukrajnába megy
Kimondta Putyin: lőni fogunk a NATO-ra, ha Ukrajnába megy
Globál

Kimondta Putyin: lőni fogunk a NATO-ra, ha Ukrajnába megy

Portfolio
Vlagyimir Putyin az orosz Távol-Keleten megrendezett Keleti Gazdasági Fórumon kijelentette, hogy az Ukrajnában megjelenő külföldi csapatok törvényes célpontjai lennének az orosz támadásoknak - számolt be a Sky News.

Ha bármilyen csapatok megjelennek ott, különösen most, a katonai műveletek során, abból indulunk ki, hogy ezek legitim célpontok lesznek

- fogalmazott az orosz elnök Vlagyivosztokban.

A kijelentés azt követően hangzott el, hogy 26 ország, az úgynevezett "készséges koalíció" tagjai egy párizsi találkozón kötelezettséget vállaltak arra, hogy a háború utáni biztonsági intézkedések részeként csapatokat küldenek Ukrajnába.

Putyin szerint nincs ok külföldi csapatok ukrajnai telepítésére, ha béke van, és állítása szerint betartana minden olyan megállapodást, amely véget vet a háborúnak.

Oroszország korábban már megsértett béke- és biztonsági szerződéseket, többek között a Budapesti Memorandumot a Krím annektálásával és Ukrajna megtámadásával.

Kapcsolódó cikkünk

Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Elmondták az oroszok, miért hívták Moszkvába Zelenszkijt - A Kreml szerint nem arról van szó, amit mindenki gondol

Méghogy megharagudott Trump Putyinra - Éppen most döntenék be a NATO keleti szárnyának védelmét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2152387282
Globál
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility